CEO Club’da milyar dolarlık yeni start up’lar çıkarmanın formülü tartışıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle online plaftforma taşınan CEO Club toplantılarının beşincisinde Peak Games’in milyar dolarlık hisse satışıyla Türkiye’de gündeme damgasını vuran start up’lar ele alındı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen online toplantıda yemeksepeti.com kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın ile Aslanoba Group Başkanı ve melek yatırımcı Hasan Aslanoba girişimciler için fırsatları, dünya çapında yatırım almanın yollarını ve geleceğin iş alanlarını değerlendirdi.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan “Yeni unicorn’lar çıkarmak: Milyar dolarlık yeni start up’lar” konulu CEO Club Summit’de, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yemeksepeti.com kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın ile Aslanoba Group Başkanı ve melek yatırımcı Hasan Aslanoba, girişimciler için fırsatları, dünya çapında yatırım almanın yollarını ve geleceğin iş alanlarını değerlendirdi.

Pazaryeri, sağlık, oyun, yapay zeka ve nesnelerin interneti destekli girişimlere odaklanan yeni yatırımların ele alındığı toplantıda “Türkiye milyar dolarlık yeni ‘unicorn start up’lar çıkarabilecek mi” sorusunun da cevabı tartışıldı.

Meltem Bakiler Şahin: Türkiye’de start up’lara yapılan yatırım 102 milyon doları buldu

Türkiye’nin genç nüfusuyla dikkat çektiğini ve bu genç nüfustan hem girişim ekosistemine hem ülke ekonomisine fayda sağlayacak, değer katacak fikirler çıktığını vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Türkiye’de hem yerli hem yabancı yatırımcılar için çok büyük fırsatlar var. Startups.watch tarafından yapılan araştırmaya göre geçen yıl dünyada melek yatırımcılar ve girişim sermayesi şirketleri 294 milyar dolar yatırım yaptı. Türkiye’de start up’lara yapılan yatırım 102 milyon doları buldu. Bir önceki yıla göre yatırımlar yüzde 66 arttı ve Türkiye yeniden bu alanda birinci lige yükseldi. Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin koronavirüs salgınının etkisindeki küresel ekonomik daralmaya rağmen önümüzdeki yıllar için umut vaat ettiğine inanıyoruz. Dolayısıyla büyüyen girişim ekosistemi ve dijitalleşen, dünyadan yatırım çeken şirketlerimizin, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli role sahip olacağını öngörüyoruz. Biz de Vodafone olarak her zaman Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolojimizle herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek oluşturulmasına katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla girişimcilerimizin yatırımlarını geliştirmelerine ve büyümelerine destek olacak çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

Hasan Aslanoba: Türkiye’de başka şirketlerin de unicorn pozisyonunda olduğunu tahmin ediyoruz

Aslanoba Group Başkanı ve melek yatırımcı Hasan Aslanoba ise Türk oyun şirketi Peak Games’in küresel bir şirket tarafından satın alınmasına ilişkin, şunları söyledi:

“Peak Games’in olayı çok önemli. İlk resmi unicorn’umuz. 1,8 milyar dolar beni çok şaşırtmadı, çok büyük bir başarı. Ama dünyada baktığınız zaman her 2 günde bir unicorn doğuyor. Biz Türkiye’de başka şirketlerin de unicorn pozisyonunda olduğunu tahmin ediyoruz. Bilmeyenler için unicorn ne demek? Unicorn henüz halka açılmamış son değerlemesi girişim sermayesi (venture capital) tarafından 1 milyar doları aşmış olan start-up şirketlere deniyor. Bir start-up şirket halka açıldığı zaman bu özelliğini kaybediyor veya halka açık bir şirket tarafından satın alındığı zaman unicorn listesinde artık yer almıyor.”

Aydın: Birkaç tane daha unicorn’dan bahsediyor olacağız

yemeksepeti.com kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın da salgın süreciyle birlikte dijitalleşmenin ve teknoloji kullanım hızının arttığını kaydetti.

Nakitsiz dünyaya geçişin de hızlandığını belirten Aydın, “Kredi kartı kullanımı bu dönemde ciddi anlamda artıyor. Bu dönemde Kovid-19 sonrası tüketici davranışlarının nasıl değişeceğini kimsenin bilememesi sebebiyle de müşteri odaklılık artık daha da önem kazanmış durumda.” dedi.

Aydın ayrıca Peak-Games satışının sürpriz olmadığını ifade ederek, “Bu hiç şaşırtmadı beni. Çok beklediğim unicorn’lardan biriydi. Bundan sonrası da olacak. Yani birkaç tane daha unicorn’dan bahsediyor olacağız.” diye konuştu.