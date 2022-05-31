Ceo Jaklin Güner anlattı: Vakko'nun Gelecek Ajandası

Lüks harcamaların artmaya devam edeceğini söyleyen Vakko CEO’su Jaklin Güner, Vakko'nun gelecek ajandasını açıkladı.

31.05.2022 17:11:000
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Ceo Jaklin Güner anlattı: Vakko'nun Gelecek Ajandası

Vakko şıklığını farklı alanlara taşıdıklarını belirten CEO Jaklin Güner, “Lüksün olduğu her alanda var olmak istiyoruz” dedi.

Capital Nisan 2022 sayısından

Türkiye’nin en köklü hazır giyim şirketlerinden biri olan, yeme - içmenin ardından turizm sektörüne de giren Vakko, lüks pazarındaki hızlı büyümesini sürdürüyor.

Sadece moda sektörüne değil yaşamın pek çok alanına dokunan deneyimlere yelken açmayı hedeflediklerini belirten Jaklin Güner, “Bugün geldiğimiz noktada lüks ve moda kültürünü, yeme-içme ve turizm gibi farklı sektörlere taşıdık” diyor. 

Vakko şıklığını hayatın her alanına taşımak istediklerini söyleyen Jaklin Güner, yeni turizm yatırımları dahil gelecek ajandasını Capital Dergisi'ne anlattı. 

Jaklin Güner röportajının tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



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