4 yılda 4'e katlarız

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Perakende sektörünün deneyimli yöneticilerinden JAKLİN GÜNER, 8 yıl önce Vakko’da liderlik koltuğuna oturdu. Bu değişimle yeni bir döneme giren grup, Vakko şıklığını farklı alanlara taşımaya başladı. CEO Jaklin Güner, son 6 yılda 4 kat büyüdüklerini belirtiyor. Yeme-içme ve turizmdeki yeni yatırımlarla 1,8 milyar TL ciroya ulaşarak 2021’de rekor kırdıklarını anlatıyor. Güner, “Gelecek 4 yılda hedefimiz ciroyu 4 katına çıkarmak” diyor ve ekliyor: “Lüksün olduğu her alanda olmak istiyoruz.”

Vakko, Türkiye’nin en köklü hazır giyim şirketlerinden biri. Yeme ve içmenin ardından turizm sektörüne giren şirket, lüks pazarındaki hızlı büyümesini sürdürüyor. Son 6 yılda cirosunu 4’e katladı. Cirosunu geçen yıl 1,8 milyar TL seviyesine çıkaran 88 yıllık grup, önümüzdeki 4 yılda ise cirosunu yine 4’e katlama planları yapıyor. Grubun ilk CEO’su Jaklin Güner, sektörün üzerinde büyümelerinde 8 yıl önce ilk kez göreve geldiğinde başlattıkları dönüşüm hareketinin etkili olduğunu söylüyor. Sadece moda sektörüne değil yaşamın pek çok alanına dokunan deneyimlere yelken açmayı hedeflediklerini belirten Güner, “Bugün geldiğimiz noktada lüks ve moda kültürünü, yeme-içme ve turizm gibi farklı sektörlere taşıdık” diyor. Yeni sektörlere yaptıkları yatırımlarla hedeflerinin çok üzerinde başarı elde ettiklerini anlatan Güner, Vakko şıklığını hayatın her alanına taşımak istediklerini ifade ediyor. Radarlarının hep açık olduğunu açıklayan Güner, online satışlarda da yüksek büyüme elde ettiklerini belirtiyor. Güner, “Pandemide online kanallarda 2,5-3 kat daha yüksek satışlar elde ettik” diyor. Lüks harcamalarının artmaya devam edeceğini düşünen Vakko CEO’su Jaklin Güner’le son dönemdeki hızlı büyümelerini ve yeni yatırım planlarını konuştuk:

Vakko’nun ilk CEO’sunuz. Lüks pazarında yöneticilik yapmak nasıl?

88 yıllık köklü bir markanın 8 yılına CEO olarak imza atabilmek benim için çok özel ve kıymetli. Çünkü Vakko yalnızca bir marka değil, bir ekol ve okul. Türkiye’de moda ve lüksün simgesi, öncüsü olan bir marka. Bu marka hiçbir zaman yalnızca “satın alınabilen bir ürün” olarak değerlendirilmedi; daima duygusal bir bağ, bir yaşam stiline örnek oluşturmak ve bundan da bir değer yaratmak için var oldu.

Göreve geldiğinizde hedefleriniz nelerdi? Bunların ne kadarı gerçekleşti?

8 yıl önce göreve geldiğimde sadece moda sektörüne değil aynı zamanda yaşamın pek çok alanına dokunan deneyimlere yelken açmayı hedeflemiştik. Bugün geldiğimiz noktada lüks ve moda kültürünü, yeme-içme ve turizm gibi farklı sektörlere taşıdık. Bu süreçte benim de bir emeğim olduğu için çok mutluyum. Son 8 yılda hedeflerimizin çok üzerinde başarılar gösterdik.

Ne tür başarılara imza attınız?

Farklı olanı yapmayı ve ilklere imza atmayı ekip olarak seviyoruz. Son yıllarda hedefimizin hem çapını hem hızını artırdık. Bu nedenle CEO’luk görevini üstlendiğim ilk günden itibaren ekibimle hedefim, markayı daha ileriye taşımak oldu. Belirlediğimiz stratejileri Vakko kültürünü arkamıza alarak hayata geçirdik. Ancak her adımda çıtayı biraz daha yükseğe taşımak için çalıştık. Bunu yaparken teknolojideki gelişmelerin peşini hiç bırakmadık. Perakendenin değişen dinamiklerini takip ettik, tüketici alışkanlıklarındaki değişimi irdeledik. Özel koleksiyonlar hazırladık, lojistik operasyonlarımızı geliştirdik ve modaya yön veren, trendler konusunda öncü konumumuzu koruduk. Son 2 yıldır pandemiden de çok şey öğrendik, analiz ve hızlı aksiyon alma kaslarımızı oldukça geliştirdik. Ayıca büyüme hedeflerimizi sürekli güncelledik. Yeni hedefler koymak ve onları başarmak heyecanımızı daima aktif tuttu.

En önemli büyüme adımları neler oldu?

Vakko şıklığını hayatın her alanına taşımak istiyoruz. 2016’da önce Vakko L’Atelier’yi hayata geçirdik. Vakko Bistrot, Vakko Patisserie, Vakko Chocolate ve Vakko Ice Cream’i kapsayan çok yönlü bir lezzet deneyimi sunmaya başladık. Bugün yemeiçme alanında yazlık lokasyonlarımızla birlikte toplam 190 şubemiz var. 2021’in son günlerinde ise bünyemize butik pastane Vanilla Rococo’yu kattık ve gıda alanındaki yatırımlarımızı hızlandırdık.

Krizler lüks tüketimini daraltıyor mu?

Aksine lüks pazarı hem dünyada hem Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Biz de grup olarak lüksün her alanında ilklere imza atıyor, katlanarak büyümeyi sürdürüyoruz. Özellikle 2021’in ikinci yarısında uluslararası seyahatlerin başlaması ve ev dışında geçirilen zamanın artması sektörü olumlu etkiledi. Bu sayede yılın ikinci yarısında elde ettiğimiz ciro, beklentilerimizi karşılamakla kalmadı, öngörülerimizin de üstüne çıktı. Aslında bu durum bizim için sürpriz olmadı. Planlı ve hızlı hareket etmemizin meyvelerini topladık.

Son dönemde ne kadar büyüdünüz?

Son iki yılı pandemiyle geçmesine rağmen 2015-2021 arasındaki 6 yılda satışlarımızı 4 kat büyüttük. Geçen yıl da hem yeni mağaza yatırımları hem girdiğimiz yeni sektörlerle Türkiye’de lüks segmenti büyütmeye devam ettik. 2021 sonunda satışlarımız yüzde 74,6 artarak 1,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Halka açık şirketimiz Vakko Tekstil, 222 milyon TL vergi sonrası net kâr elde etti ve bu rakam bugüne kadar açıkladığı en yüksek net dönem kârı oldu. Net dönem kârımızı 2016 yılına göre 15 katına çıkardık, dönem kârımızdaki yıllık bileşik büyüme oranımız ise yüzde 70’i aştı. Bu yüksek kâr rakamının yanında yatırımcılarımızı da unutmadık. 2021 yılında nakit brüt 83,2 milyon TL temettü dağıttık. Şirketimizin özvarlıklarını da güçlendirmeyi başardık. 2016- 2021 döneminde Vakko Tekstil’in özvarlıkları yaklaşık 3 katına çıktı.

Artan ciro ve kârlılıkta turistlere yaptığınız satışın payı ne?

Geçen yıl mağazalarımızdan alışveriş yapanların yüzde 19’unu yabancı müşteriler oluşturuyor. Bu müşterilerimizin büyük bir kısmıysa Kuveyt ve Katar’dan gelen turistler. Pandemi öncesinde turistik alışverişler daha çok İstinye ve Zorlu gibi bölgelerdeyken artık Bodrum, Çeşme gibi lokasyonlarda da turistlerin alışverişlerinde önemli artışlar görüyoruz.

Geçen yıl 150 milyon TL’ye varan yatırımı hayata geçirdiniz. Bu yatırımlar grubu nereye taşıyacak?

Bizim misyonumuz Türkiye’de lüks anlayışını geliştirerek yaygınlaştırmak. Bu anlayışla yeni fikirlere yatırım yaptık ve yapıyoruz. Bu sayede pandemiden de büyüyerek çıktık. Bu yıl ve gelecek dönemde de yatırımlarımıza aynı anlayışla devam edeceğiz. Deneyimi önceliklendirdiğimiz için kapsama alanımızı genişleten mağaza yatırımlarımız sürüyor. Geçen yıl Vakko Tekstil 16 yeni mağaza açtı. 2016’da gıda alanında yatırımlarına başlayan Vakko Gıda şirketimizse 2021’de 7 mağaza açtı.

Bu yıl nasıl başladı? Savaş ve yüksek enflasyonist ortam işlerinizi, iş planlarınızı nasıl etkiliyor?

Enflasyon sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın sorunu. Pandemi hafiflediyse de henüz bitmedi. Tedarik zincirindeki sıkıntılar sürüyor. Üstelik tüm dünyayı etkileyen bir savaş var. Tabii ki tüm bunlar ve daha fazlası markaları etkiliyor. Ancak her şeye rağmen bu yıl hem İstanbul’da hem farklı şehirlerde yeni mağazalar açmaya devam edeceğiz. 7 lokasyonda 15 yeni mağaza yatırımı hedefliyoruz. 1.500 metrekareden 4 büyük mağaza Vakko Gıda, 5 bin metrekarenin üstünde yatırım alanına sahip olacak. 11 mağaza ise Vakko Tekstil çatısı altında yer alacak.

Bu yıl ne kadar yatırım yapacaksınız?

Bu yıl mağaza, altyapı ve inşaat dahil olmak üzere yapmayı planladığımız toplam yatırım tutarı 300 milyon TL’yi aşıyor. Bu yatırımlarla grubumuzun cirosunu yüzde 70’in üzerinde artırarak 3 milyar TL’yi aşan bir satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Yaptığınız yatırımın ne kadarı mağaza yatırımına ne kadarı teknolojiye gidiyor?

Yeni iş alanlarına yaptığımız yatırımlar hariç, mevcut işimiz için yaptığımız yatırımların yüzde 74’ünü mağazalara yapıyoruz. Geri kalan kısmı ise teknoloji altyapımız, üretim ve tasarım merkez başta olmak üzere merkez birimlerimize harcıyoruz.

Modanın dışında yeni büyüme adımlarınız neler olacak?

Bu yıl hepimizin hayali olan turizm sektörüne adım atıyoruz. Yazın Nişantaşı’nda açılacak otelimiz Vakko Hotel & Residence’la ilk turizm ve otelcilik yatırımımızı hayata geçireceğiz. Bu konuda çok heyecanlıyız. İlk otelimize 120 milyon TL yatırım yaptık ve burada duygusal lüksü her açıdan yaşatmayı hedefliyoruz.

Neden turizme girme kararı verdiniz? Turizmde yeni yatırım olacak mı?

Sadece tekstille değil 360 derece lüks deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz ve bu amaçla yepyeni sektörlere Vakko şıklığını taşıyoruz. Turizm de bunlardan biri... Turizm yatırımımızda henüz yolun çok başındayız. Şu anda ilk deneyim durağımız olan Nişantaşı’nın açılışına odaklandık. Önümüzdeki dönemde hem büyükşehirlerde hem önemli turizm destinasyonlarında benzer fırsatları değerlendirebiliriz.

Yeni bir sektöre daha girme planınız var mı?

Lüksün olduğu her alanda var almak istiyoruz. Bu nedenle yeni sektörlere açığız. Geçtiğimiz yıl gıdada bir yatırım atağı başlattık. Bu yılın başında da online siparişte iyi yemek deneyimi arayanlar için kurulan Fuudy platformuna 10,1 milyon dolar değerleme üzerinden 3 milyon dolar yatırım yaptık. Dijitalde büyüme stratejimizi, Fuudy’nin sağladığı hizmetleri genişleterek ve yeme içme sektöründeki lüks kavramını daha da yaygınlaştırarak destekleyeceğiz. Yeni yatırımları değerlendirmek için radarımız her zaman açık.

Lüks tüketimindeki en önemli trendler neler? Pazar nereye gidiyor?

McKinsey ve BOF tarafından gerçekleştirilen The State of Fashion 2022 araştırmasında, lüks tüketimde zamansız tasarımlar, kusursuz kalite, işçilik ve ikonik ürünlerin öne çıktığını görüyoruz. Lüks markaların odak noktasında sürdürülebilirlik, dijitalleşme, iş birlikleri, yerelleşme, kalitenin en üst seviyeye taşınması bulunuyor. Talep açısında baktığımızda ise Z kuşağının yanı sıra yeni farklı gelir seviyesindeki tüketicilerin moda, yeme-içme, eğlence ve teknoloji ürünlerini kapsayan keyif harcamalarının önemli oranda artacağı belirtiliyor. Araştırmaya göre, moda alışverişi kendini şımartmak adına yapılan alışverişlerde ilk 3’te yer alıyor. Satın alınabilir lükse baktığımızda ise önümüzdeki dönemde de lüks perakendenin büyümesini sürdüreceğini görüyoruz.

Bundan sonrası için büyüme hedefiniz nedir?

Biz de lüks pazarının büyümeye devam etmesiyle 2025 yılına kadar grup ciromuzda 4 kat daha büyümeyi hedefliyoruz.



VAKKO'NUN GELECEK AJANDASI



1 2015-2021 arasındaki 6 yılda satışlarımızı 4 kat büyüttük.

2 2022’de mağaza, altyapı ve inşaat dahil olmak üzere toplam 300 milyon TL’yi aşan bir yatırım planlıyoruz.

3 Yeme-içmede 190 şubemiz var. 2021’in sonunda Vanilla Rococo’yu bünyemize kattık ve gıdadaki yatırımlarımızı hızlandırdık. 4 Yeni mağazalar açacağız. 7 lokasyonda 15 yeni mağaza hedefliyoruz.

4 mağaza Vakko Gıda, 11 mağaza ise Vakko Tekstil çatısı altında yer alacak.

5 Bu yatırımlarla grubumuzun cirosunu yüzde 70’in üzerinde artırarak 3 milyar TL’yi aşan bir satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

6 Sadece tekstille değil 360 derece lüks deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz ve yeni sektörlere Vakko şıklığını taşıyoruz.

7 Turizmde yolun çok başındayız. Önümüzdeki dönemde benzer fırsatları değerlendirebiliriz.

8 Nişantaşı’ndaki otelimizi yazın açacağız, 120 milyon TL yatırım yaptık.

9 2025 yılına kadar grup ciromuzda 4 kat daha büyümeyi hedefliyoruz.











LÜKSTE ÖNE ÇIKAN 4 TREND



PAYLAŞIM EKONOMİSİ Bir ürünü satın alan kişi, aynı zamanda onu kullanan son kişi olmayabilir. Bu yaklaşım, lüks perakendede paylaşım ekonomisinin altını çiziyor. Bu kimi zaman bir ürün kimi zaman sosyal ya da kültürel bir paylaşım da olabilir. Bu paylaşımın değeri üzerine yeni stratejilerimizi kurup ilişkilerimizi hayata geçiriyoruz.



KİŞİSELLEŞTİRME VE DENEYİM Lüksü tercih eden kişilerin yüksek beklenti düzeyi değişmiyor. Bu nedenle onların beklenti ve duyarlılıklarına kulak vermek, gelenek ve teknolojiyi harmanlayarak daha yüksek bir müşteri deneyimi sunmak önemli. İçinde bulunduğumuz dönemin yıldızları bence “kişiselleştirme” ve “deneyim”.



DEĞER YARATMAK 5 kişiden biri lüks ürünler satın alırken kişiselleştirmeyi kendileri için önemli bir unsur olarak gösteriyor. Bu nedenle lüks markalar için her temas noktasında müşterilerle kişiye özel etkileşim sağlamak, insani dokunuş ve anlamlı bir değer yaratmak öne çıkıyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Moda, dünyadaki karbon emisyonlarının yüzde 10’undan sorumlu olduğu için karar mekanizmalarını etkileyen en önemli konulardan biri sürdürülebilirlik. McKinsey anketi, tüketicilerin yüzde 67’sinin sürdürülebilir malzeme kullanımını önemli bir satın alma faktörü olarak gördüğünü ve yüzde 63’ünün aynı şekilde bir markanın sürdürülebilirliği teşvik ettiğini düşündüğünü gösteriyor.











"SATIŞLAR ONLİNE'DA 3 KAT ARTTI"



E-TİCARET Teknolojik açıdan pandemiye hazırlıklı yakalandık. Pandemi öncesinde e-ticarette hızla büyüyorduk ama pandemi planlamadığımız bir artış ivmesine hızla uyum sağlamamıza vesile oldu. Vakko Live 7/24 uygulamasıyla tüketicilerimize çevrimiçi ve dışı private shopping olanağı sunduk.



ONLINE Pandemi öncesi döneme göre online site ziyaretçilerinde yüzde 53 artış gördük. Yine online tarafta kadın müşterilerimizin oranı arttı. Pandemi sürecine göre online kanallarda 2,5-3 kat daha yüksek satışlar elde ettik. Bu satışların büyük çoğunluğunun da ilk fiyattan gerçekleşmesini çok olumlu, pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyorum.



YATIRIMLAR Online yatırımlarımızı hızlandırdık, çok sayıda yeni hizmet kanalıyla dostlarımıza Vakko ayrıcalığını bulundukları lokasyonda yaşatmaya devam ettik. Dijitalleşmeyi sadece çevrimiçi alışveriş yapmak olarak değerlendirmiyorum. Vakko hibrit bir yapıya sahip. Vakko dostları ürünleri internetten inceleyip satın almayı mağazadan yapabilir ya da mağazada ürünü görüp satın almayı internete taşıyabilir.







