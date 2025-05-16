CEO Platformu’nda yeni dönem başladı

Türkiye’nin önde gelen yöneticilerini aynı çatı altında buluşturan Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu), 2025 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu’nu İstanbul’da gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından üst düzey yöneticilerin katılımıyla yapılan toplantıda, mevcut dönem faaliyetleri değerlendirildi ve yeni dönem için yönetim kadrosu belirlendi.

Genel Kurul’da yapılan seçimler sonucunda, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak yeniden başkanlığa seçildi. Pak’ın liderliğinde kurumsallaşmasını pekiştiren ve ülke vizyonuna yönelik stratejik projeleriyle öne çıkan platformda, yeni dönemin rotası da bu toplantı ile şekillendi.

Genel kurul toplantısında; faaliyet ve denetim raporlarının sunulmasının ardından bütçe görüşmeleri yapıldı ve yeni yönetim ile denetim kurulları belirlendi. Seçim sürecine yoğun katılım gösteren üyeler, derneğin yeni dönem stratejilerinin şekillenmesine doğrudan katkı sağladı.

- “Kadimden Kıdeme” vizyonu yeni dönemde de sürdürülecek

CEO Platformu, farklı sektörlerden gelen bilgi birikimine sahip liderleri aynı çatı altında toplayarak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak konumlanıyor. Platformun uzun vadeli hedefleri arasında, Türkiye’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması bulunuyor. Bu kapsamda her yıl düzenli olarak paydaşlarla bilgi paylaşımı yapılmakta, üretim, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında çözüm odaklı çalışmalar yürütülüyor.

- 2050 vizyonuna stratejik katkı

CEO Platformu tarafından; 2025 yılı itibarıyla çeyrek yüzyıllık bir yol haritası ile Türkiye’nin 2050 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefi ortaya kondu. Bu hedef doğrultusunda üretim, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklarda güçlü ve zayıf yönlerin analiz edilmesi ve her yıl düzenlenecek olan “2050’ye Geri Sayım Zirvesi” ile yolculuğun stratejik bir şekilde yapılandırılması planlanıyor. Platform, farklı sektörlerden gelen bilgi ve tecrübe sahibi üyeleriyle; toplumsal fayda, ekonomik büyüme ve kültürel birliktelik ekseninde kapsayıcı bir çatı oluşturuyor.

- Haldun Pak güven tazeledi

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçilen Haldun Pak; bilişim, e-ticaret, üretim ve hizmet gibi birçok alandaki girişimleriyle tanınıyor. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki yatırımlarıyla da dikkat çeken Pak, CEO Platformu’nun kurumsal vizyonunu “Kadimden Kıdeme” anlayışıyla şekillendirdiklerini belirterek, “CEO Platformu, sadece bir yönetici topluluğu değil, Türkiye’nin geleceğine yön vermeyi amaçlayan kolektif bir akıl merkezidir. Paydaşlarımızla birlikte üretmeye, değer yaratmaya ve bu ülkenin vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

2025-2027 Dönemi CEO Platformu şöyle belirlendi:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Abdulkadir Özbek

Ahmet Altuğ Oğuz

Aslı Elif Tanuğur Samancı

Aynur Ayhan

Ayşem Ulusoy

Bülent Sarı

Cemal Özen

Dilek Bayraktutan

Ebru Nurluoğlu

Enes Örer

Ferhan Geylan

Ferkan Çelik

Fuad Bezmen

Galip Koyuncu

Gökhan Türkeş Öngel

Hakan Çınar

Haldun Pak (Başkan)

Hanefi Cüneyt Güneş

Hediye Güral

Hilal Suerdem

Kayıhan Özdemir Turan

Mine Taşkaya

Muhammet Nezif Emek

Murat Morgül

Mutlu Alkan Özyurt

Naile Ülkü Karaaslan

Nurdan İzgördü

Özcan Arkan

Ramazan Taş

Selma Akdoğan

Süleyman Ecevit Sanlı

Şükrü Şenol

Tarık Celal Okur

Tayfun Küçükoğlu

Turhan Özen

Zafer Hancar

Denetim Kurulu Üyeleri

Ali Haydat Elveren

Ali İhsan Tuğ

Nihal Asker

Sema Tüfekçiler

Şaban Küçük (Başkan)

Yusuf Cemil Satoğlu.