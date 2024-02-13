CEO Profil araştırması: CEO’ların ikinci yarı umudu

CEOClub üyesi 270 şirketle gerçekleştirdiğimiz CEOProfil anketine göre, CEO’lar ilk yarının zor geçeceğini öngörüyor. Görece açılma için ise ikinci yarıyı işaret ediyorlar.

Dünya ve Türkiye zor bir yılı geride bıraktı. IMF ve OECD’ye göre küresel ekonomi 2023 yılında yüzde 3, Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüdü. 2024 ise hem dünya hem Türkiye ekonomisi için daha düşük bir büyüme yılı olacak gibi görünüyor.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

Capital 2024 Ocak sayısından

Büyümede hızı düşüren en önemli nedense enflasyonla mücadelede uygulanan parasal sıkılaşma politikaları. Bu konjonktürde Türkiye’deki şirketleri nelerin beklediğine gelince… Her yıl gerçekleştirdiğimiz CEOProfil anketi, bu soruya geniş bir perspektiften yanıt veriyor. Kurdan enflasyon tahminine, ekonomik büyümeden yatırımlara, büyümenin yönünden risklere iş dünyasının yeni yıla ilişkin tüm öngörülerini ortaya koyan anket, bu yıl CEOClub üyesi 270 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşti.

CEOProfil anketine katılan liderlerin 3’te 1’ine göre 2024’te işleri açısından değişen bir şey olmayacak. Yaklaşık 4’te 1’i işlerinin iyileşmeye başlayacağını belirtirken yüzde 25’i “İşlerimiz iyi olacak”, yüzde 12’si de “İşlerimiz kötü olacak” diyor. Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyümesini bekleyen, enflasyonun yüzde 40-50 seviyelerinde seyredeceğini tahmin eden CEO’lar, yeni yıla dair en büyük riskleri de enflasyon artışının sürmesi, ihracat pazarlarının resesyona girmesi ve finansman maliyetlerinin artması olarak görüyor.

Genel beklenti büyümenin ağırlıklı yurt dışından geleceği yönünde. CEOProfil anketi katılımcılarının yüzde 22,7’si organik yolla büyüyeceğini belirtirken yüzde 17,4’ü de yurt dışı odaklı büyüyeceğini söylüyor.

Türkiye’nin en büyük gruplarının da yer aldığı araştırmamızı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ







