CEO Yuvarlak Masa Toplantısı toplumsal cinsiyet eşitliği için gerçekleştirildi

LEAD Network Türkiye CEO Yuvarlak Masa Toplantısı’nı KidZania İstanbul’da gerçekleştirdi. Etkinliğe, perakende ve tüketim ürünleri sektörlerinden yaklaşık 60 CEO katılım gösterdi. Ayrıca bu yıl, ilk kez CEO Awards ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda somut adımlar atan liderlere de ödül takdim edildi. Etkinlikte, LEAD Network Türkiye adına NielsenIQ tarafından hazırlanan “Kadın Çalışanların Konumu” ve “NextGen”(25-35 Yaş Arası Çalışan Genç Nüfus) konulu iki önemli araştırmanın sonuçları da paylaşıldı.

Açılış Konuşmalarında Farkındalık Vurgusu Yapıldı

Program, LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gaye Narmanlı Sunerli’nin açılış konuşmaları ile başladı.

Neslihan Nigiz Ulak yaptığı konuşmada “LEAD Network Türkiye 2024-2026 dönemi yönetim ekibi olarak çeşitliliği, hakkaniyeti ve kapsayıcılığı misyonumuzun tam merkezine yerleştiren, dinamik bir üç yıllık strateji oluşturduk. LEAD Network Europe ile uyumlu bir şekilde entegre olan Türkiye vizyonumuz: ‘Endüstrinin sesi olmak’. Bunu yaparken de farkındalık yaratmak ve bu konuda toplumsal fikir liderliği oluşturmak istiyoruz. Bu ortak amaca doğru bünyemizdeki üç grup ile çalışıyoruz: Bireysel üyelerimiz; markalarımız ve CEO’larımız… Bugün burada, sektörümüzün en önde gelen CEO ve insan kaynakları liderliğiyle, kadın liderlerin yükselmesini desteklemek ve her düzeyde 50=50 temsiliyeti elde etmek için gereken adımları konuşmak için toplandık. Bu yuvarlak masa toplantısı, katılan tüm liderlerimizin ortaya koyacağı irade sayesinde, LEAD Network Türkiye üyesi kurumlarımızın çeşitliliği benimseyen, kapsayıcı kültürler inşa etmelerine vesile olacak. Çünkü biz inanıyoruz ki kapsayıcı organizasyonlar, ancak kapsayıcı liderler sayesinde hayata geçer” ifadelerini paylaştı.

Gaye Narmanlı Sunerli ise “Bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz CEO Yuvarlak Masa Toplantı’mız ile 50=50 için hep el ele misyonumuz çerçevesinde perakende ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinin önde gelen CEO’larıyla bir araya geldik. Partnerimiz NielsenIQ’nun ışık tuttuğu ‘Kadın Çalışanların Konumu’ ve ‘NextGen’ (25-35 Yaş Arası Çalışan Genç Nüfus) çalışmalarıyla sürdürülebilir bir 50=50’nin devamı için karşılaştığımız zorlukları, yol haritalarımızı ve birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Hep birlikte bu konuda kendi sektörlerimizdeki değişim rüzgârının taşıyıcısı olmak için birlikte çok kıymetli bir adım attık.” şeklinde konuştu.

NielsenIQ’nun Araştırmaları Çarpıcı Veriler Sundu

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü, EEMEA & Hindistan E-ticaret Bölge Başkan Yardımcısı ve LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Didem Şekerel Erdoğan, NIQ Türkiye Stratejik Analitik ve İçgörü Direktörü Nur Serenli ile birlikte etkinlikte “Kadın Çalışanların Konumu ve Nextgen” konulu araştırmaların çarpıcı sonuçlarını paylaştı. Didem Şekerel Erdoğan “2022 yılında işe alınan her 10 kişiden 4’ü kadın iken 2024 yılında bunun 10 kişiden 6'ya çıktığını görmekteyiz. Bu, kadın istihdamı konusunda şirketlerin stratejik yaklaşımlarının somut sonuçlar verdiğinin en önemli göstergelerinden biri.” açıklamasını yaptı.

NextGen çalışanlar için iş yaşam dengesi, kariyer gelişimi ve esnekliğin artık bir ayrıcalık değil, temel bir beklenti olduğunu dile getiren Nur Serenli ise “Araştırmamız, genç profesyonellerin anlamlı iş tanımı ve açık iletişim ortamı arayışında olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.