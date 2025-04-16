CEO'ların stresi yenme yöntemi

İş hayatının yoğun temposunda birçok CEO, hem fiziksel hem zihinsel olarak yenilenmek için bisiklete yöneliyor. Araştırmalara göre bisiklet, stresle başa çıkmada etkili oluyor.

Araştırmalar da bisiklet sürmenin stresle başa çıkmada ve üretkenliği artırmada etkili olduğunu gösteriyor. Bu nedenle hafta sonları pedal çevirmek, bazı yöneticiler için bir hobi olmanın ötesinde bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Bir dağ bisikletçisi olan CA Technologies CEO’su Mike Gregoire, “Bisiklet üzerindeyken kimse sizin CEO olduğunuzu bilmez. Bu esnada bilançoları değil, hayatta kalmayı düşünüyorsunuz. Bisiklet, harika bir zihin tazeleme aracı olmasının yanı sıra arka planda zihninizin yaratıcılığını da destekliyor” diyor.

CEO’ların rotasında Caddebostan Sahili, Boğaz hattı, Riva yolları ve Belgrad Ormanı öne çıkıyor. Bisikletin üzerinde oldukları anda stresten uzaklaştıklarını söyleyen yöneticiler, sürüşe odaklanmanın bir arınma olduğunu düşünüyor.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young, bisiklet tutkusunu sürdürerek hem sağlıklı bir yaşam hem keyifli anlar yaşayan isimlerden. Young, üç farklı rotada bisiklet sürmeyi tercih ediyor. İlk rota, Büyükada’da yokuşlar arasında dolaşıp doğanın tadını çıkarmak ve şehrin stresinden uzaklaşmak. İkinci rota ise Beykoz’dan Riva’ya kadar Karadeniz kıyısını takip eden, manzarasıyla büyüleyen bir güzergah. Üçüncü rota Bostancı’dan Pendik’e kadar uzanan Bağdat Caddesi hattı. Young’a bu rotalar, hem spor yapma hem sosyal bir ortamda keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

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