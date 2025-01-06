CEOProfil Anketi: CEO'lar 2025'ten ne bekliyor?

Geçiş ve dengelenme yılı olarak tanımlanan yeni yılda iş insanlarına göre en büyük risk enflasyon artışının sürmesi. Onu jeopolitik riskler ve bölgedeki savaşların yayılması izliyor. İç talebin yanı sıra ihracat pazarlarındaki olumsuzluklar da şirketleri endişelendiriyor. Bu ortamda büyümeye daha temkinli yaklaşan şirketlerin en büyük önceliği ise kârlılığı artırmak.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

Uzmanlar, enflasyon, faizler ve tedarik zincirindeki yeniden dengelenmede 2025’i bir geçiş yılı olarak değerlendiriyor. Bu geçiş ve dengelenme yılında Türkiye ekonomisindeki büyüme hızı da dünyada olduğu gibi düşmeye devam edecek gibi... Para politikasındaki sıkı duruşun yıl boyunca sürmesi bekleniyor. Bu tabloda Türk iş dünyasının yeni yıldan beklentisi ve yeni yıl planları da yine ekonominin gidişatı açısından önemli.

Her yıl gerçekleştirdiğimiz CEOProfil anketi yıla dair iş dünyasının genel bakışını net bir şekilde ortaya koyuyor. Enflasyondan kur tahminine, ekonomik büyümeden yatırımlara, risklerden fırsatlara pek çok alanda iş insanlarının hangi motivasyonla yeni yıla girdiğini belirleyen anket, bu yıl CEOClub üyesi 320 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşti.

* CEOProfil Anketi'nin yer aldığı Capital Ocak 2025 sayısına BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ