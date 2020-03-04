Cep telefonuna yeni vergi getirildi

Her türlü boş CD, DVD, USB bellek gibi fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılan kesintiye cep telefonları da eklendi. Cep telefonları için kesinti yüzde 1 olarak belirlendi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin 4 Mart günlü sayısında yayımlandı. Kararla imalattan da kesinti yapılması imkanı bulunuyor ancak kararın mevcut halinde üretim ve ihracat kapsam dışında bırakıldı. Karar yayımını takip eden 15. gün yürürlüğe girecek.

Buna göre, üretim ve ihracat yapanlar dışında kalanlar ay içinde sattıkları bu ürünlerin imalat bedeli üzerinden yapılan kesintiyi takip eden ay içinde yatıracak. Kesinti Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı hesaba ödenecek.

Kesinti oranları; CD ve DVD için yüzde 0,5, cep telefonunda yüzde 1, ses kayıt cihazları için yüzde 3, video kayıt cihazları için yüzde 2, USB ve benzeri ve sabit veya döner disk içerenler için yüzde 3, ses kaydedebilen radyo cihazları için yüzde 2, monitör ve projektörler için yüzde 2, olarak belirlendi.