Cep telefonunda kredi ve taksitler değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) cep telefonları için yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan ayrımıyla birlikte kredi miktarı ve taksit sayısında değişikliğe gitti.

6.12.2024 09:43:070
Paylaş Tweet Paylaş
Cep telefonunda kredi ve taksitler değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'n (BDDK) cep telefonları için yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan ayrımıyla birlikte kredi miktarı ve taksit sayısında değişikliğe gitti.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği'nde değişikliğe gittiği bildirildi.

Açıklamada, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırının 12 ay, fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için vade sınırının 3 ay olarak belirlendiği ifade edildi.

"Yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının ise fiyatı 25 bin lira ve altında olanlar için 12 ay olduğu aktarılan açıklamada, fiyatı 25 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendiği kaydedildi.

Mevcut durumda, sıfır/ikinci el (yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan) cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmamakta, ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabilmekteydi. Tüketici kredisi açısından ise mevcut durumda fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonu alımlarında 12 ay vade, 12 bin lira üzerinde olan cep telefonlarında ise 3 ay vade yapılırken, yeni uygulamada tüketici kredileri açısından yenilenmiş ürün ayrımı bulunmuyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fitch, küresel ekonomik büyüme tahminlerini değiştirdi

Fitch, küresel ekonomik büyüme tahminlerini değiştirdi

Cep telefonunda kredi ve taksitler değişti

Cep telefonunda kredi ve taksitler değişti

2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı geldi

2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı geldi

SPK'dan açığa satış kararı

SPK'dan açığa satış kararı

Küresel piyasalar bugün yoğun veri gündemine odaklı

Küresel piyasalar bugün yoğun veri gündemine odaklı

'Rolls-Royce Cullinan Series II', Türkiye'de görücüye çıktı

'Rolls-Royce Cullinan Series II', Türkiye'de görücüye çıktı

Yorum Yaz