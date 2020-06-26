Cevahir Grubu yenilikçi sektörlere odaklandı: Yeni fırsatlar araştırıyoruz

İnşaat, gayrimenkul, turizm ve madencilik sektörlerinde faaliyet yürüten Cevahir Grubu, dünyadaki yeni kazanç fırsatlarından faydalanmak adına yenilikçi sektörlerle de ilgilenmeye başladı. Cevahir Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Eser Cevahir, “Yeni fırsatları araştırıyoruz. Özellikle teknoloji odaklı işler ilgimizi çekiyor. Şimdilik küçük küçük bakıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha net adımlar atabiliriz” diyor.



Grubun Kuzey Makedonya’daki yatırım ve inşaat projeleriyle de ilgili bilgi veren Cevahir, "2012 yılından itibaren Kuzey Makedonya’da inşaat faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar bölgenin en yüksek binalarını, en prestijli konut, ofis ve AVM projelerini hayata geçirdik. Hali hazırda yürüttüğümüz 250 milyon Euro değerinde SkyCity projesinin yüzde 80’ini tamamladık, 2021 yılında da projeyi tamamlamayı planlıyoruz” diyor.

Eser Cevahir bu küçük Balkan ülkesinin sınır komşularıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ediyor, “Ülke 2 milyonluk bir nüfusa sahip. Ancak serbest bölgesinde fabrika kurduğunuzda ciddi yatırım avantajları ve teşvikleri var. Bunun yanında yakın pazarlara satış yapmak için de değerli bir ülke. Biz ülkede inşaat alanında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz çünkü ülke halkı için konut ve ofis en güvenli yatırım araçları olarak görülüyor” diye konuşuyor.







