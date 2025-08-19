Cevdet Yılmaz’dan istihdam ve büyüme değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisinde istihdam ve işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

19.08.2025 14:24:150
Paylaş Tweet Paylaş
Cevdet Yılmaz’dan istihdam ve büyüme değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son on çeyrektir tek haneli seviyesini koruduğunu ve bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, bu oranın Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenden daha olumlu bir seyir izlediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gençler ve kadınlardaki istihdam artışı, kapsayıcı büyümenin en net göstergelerinden biri. Buradaki gelişmeleri de hem istihdam ve üretim politikalarımız hem de nüfus politikalarımız açısından takip ediyoruz. 2025'in ikinci çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, gençlerin iş gücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan yükselirken, işsizlik oranının 0,4 puan gerilemesi ve genç istihdamının artması sevindirici bir gelişme olmuştur. İstikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla bir yandan enflasyonu düşürürken, diğer yandan büyüme için güçlü bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hazine, iki ihalede 141,9 milyar lira borçlandı

Hazine, iki ihalede 141,9 milyar lira borçlandı

Shein, Hong Kong'da halka arzı kolaylaştırmak için Çin'e geri dönmeyi düşünüyor

Shein, Hong Kong'da halka arzı kolaylaştırmak için Çin'e geri dönmeyi düşünüyor

Xiaomi ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

Xiaomi ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

UBS'ten altın fiyatında yukarı yönlü tahmin

UBS'ten altın fiyatında yukarı yönlü tahmin

ABD'de konut başlangıçları artış gösterdi

ABD'de konut başlangıçları artış gösterdi

Fon yatırımlarının portföy değerinde güçlü büyüme

Fon yatırımlarının portföy değerinde güçlü büyüme

Yorum Yaz