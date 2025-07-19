Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

19.07.2025 10:13:180
Paylaş Tweet Paylaş
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. 

İşte 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.350,44 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.127,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.255,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.364,61 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.379,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.350,15 dolar

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İstanbul Havalimanı çifte başarıya imza attı

İstanbul Havalimanı çifte başarıya imza attı

Kocaeli'nin ihracatı 6 ayda 12 milyar dolara yaklaştı

Kocaeli'nin ihracatı 6 ayda 12 milyar dolara yaklaştı

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından e-ticaret kanalıyla satın alınan riskli ürünleri takipte

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından e-ticaret kanalıyla satın alınan riskli ürünleri takipte

Yeni haftada piyasaları neler bekliyor?

Yeni haftada piyasaları neler bekliyor?

Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsada bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Borsada bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Yorum Yaz