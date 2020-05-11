CHP'den işsizlik oranı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de son bir yılda iş gücüne katılım 1 milyon 102 bin ve istihdamda ise 602 bin kişilik bir azalma gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, işsizlik oranlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2020 yılı Şubat döneminde 4 milyon 228 bin kişi olduğunu belirten Ağbaba, "Türkiye'de son bir yılda iş gücüne katılım 1 milyon 102 bin kişi ve istihdamda ise 602 bin kişilik bir azalma gerçekleşmiştir. Çalışabilen nüfus oranında 1 milyondan fazla artış yaşanmışken iş gücüne katılım oranında 1 milyondan fazla kişinin azalması ise işsizliğin çok daha büyük seviyelere ulaşacağının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre ülkede geniş tanımlı işsiz sayısının 9 milyon 39 bin kişiye yükseldiğini aktaran Ağbaba, "Türkiye geniş tanımlı işsiz nüfusu 8,8 milyon nüfusa sahip Avusturya'yı bile geride bırakmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü Mart ayı ve sonrasına ilişkin verilerin Haziran ve Temmuz'da açıklanacağına işaret eden Ağbaba, işsizliğin yüksek seviyelere ulaşacağını savundu.

Veli Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"TÜİK verilerinde 1177 lira karşılığında ücretsiz izne gönderilenler ve kısa çalışma ödeneği için başvuru yapılan 3 milyon 44 bin çalışanı gelecek aylardaki işsizlik verilerine dahil etmeyecek. Ayrıca sokakta günü birlik geçimini sürdüren 6 milyon sokak emekçisi ve 1 milyona yakın gündelik ev işlerine giden kadın işçiler yine bu işsizlik verilerine dahil edilmeyecektir. Yine bu süreçte kentlerde kayıt dışı çalışan yaklaşık 1,5 milyon kişinin işsiz kaldığı değerlendirildiğinde, TÜİK'in kullanmış olduğu hesaplama verileri ile gerçek işsizliği öğrenebilmemiz mümkün değildir."

Türkiye'de Kovid-19 salgını ile 18 milyona yakın kişinin işinden ve gelirinden mahrum kaldığını ileri süren Ağbaba, Yeni Ekonomik Program'da 2020 için öngörülen yüzde 11,8'lik işsizlik hedefinin başarısızlığa mahkum olduğunu ve ilerleyen günlerde Türkiye'yi işsizlik ve yoksulluğun beklediğini kaydetti. (AA)







