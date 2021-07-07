Çiftlik Bank davasında Mehmet Aydın tutuklandı

'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın'ın 26 saat süren emniyet ifadesi de ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre Aydın, kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını, mağduriyetleri gidermek için teslim olduğunu öne sürdü.

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, "Çiftlik Bank" nedeniyle yaşanan mağduriyetleri karşılayabileceğinden dolayı teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Mehmet Aydın, sabah saat 07.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti. Yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgusunun ardından Aydın, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmişti. Mehmet Aydın'ın, cezaevindeki işlemlerinin ardından tek kişilik karantina koğuşuna konulduğu ifade edildi.

Mehmet Aydın'ın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadesinin detayları ortaya çıkmıştı. Aydın'ın savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi.