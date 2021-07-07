Çiftlik Bank davasında Mehmet Aydın tutuklandı

'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın'ın 26 saat süren emniyet ifadesi de ortaya çıktı.

7.07.2021 17:32:000
Paylaş Tweet Paylaş
Çiftlik Bank davasında Mehmet Aydın tutuklandı

AA'nın haberine göre Aydın, kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını, mağduriyetleri gidermek için teslim olduğunu öne sürdü.

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, "Çiftlik Bank" nedeniyle yaşanan mağduriyetleri karşılayabileceğinden dolayı teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Mehmet Aydın, sabah saat 07.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti. Yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgusunun ardından Aydın, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmişti. Mehmet Aydın'ın, cezaevindeki işlemlerinin ardından tek kişilik karantina koğuşuna konulduğu ifade edildi. 

Mehmet Aydın'ın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadesinin detayları ortaya çıkmıştı. Aydın'ın savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Akbank'tan kesintiyle ilgili yeni açıklama: Son durum paylaşıldı

Akbank'tan kesintiyle ilgili yeni açıklama: Son durum paylaşıldı

Hepsiburada’nın yeni CMO’su Ender Özgün oldu

Hepsiburada’nın yeni CMO’su Ender Özgün oldu

Türk iş insanları Beyrut Limanını inşa etmeye talip oldu

Türk iş insanları Beyrut Limanını inşa etmeye talip oldu

Tarihteki en yüksek servete ulaştı

Tarihteki en yüksek servete ulaştı

En çok kiralık yazlık ev aranan 5 ilçe

En çok kiralık yazlık ev aranan 5 ilçe

Koronavirüs varyantları: Alfa, Beta, Gama, Lambda nedir?

Koronavirüs varyantları: Alfa, Beta, Gama, Lambda nedir?

Yorum Yaz