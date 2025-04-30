Çimsa, ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

Çimsa, ilk çeyrekte net satışlarını reel olarak yüzde 21 artırarak 8,9 milyar TL’ye yükseltti. Çimsa, ilk çeyrekte cirosunu yüzde 21, FAVÖK’ünü ise yüzde 37 oranında reel olarak artırdı.

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2025 yılına ilişkin enflasyon muhasebesine uyarlanmış ilk 3 aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

Çimsa, cirosunu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artırarak 8,9 milyar TL seviyesine yükseltti. Çimsa’nın FAVÖK’ü ise, hem organik hem de inorganik artan satış hacimleri, üretim süreçlerindeki verimlilik ve maliyet düşürücü uygulamaları ile güçlü kapasite kullanımı sayesinde yüzde 37’lik artışla 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirket, operasyonel verimliliği desteklemeye katkıda bulunacak Eskişehir Güneş Enerjisi yatırımını da ilk çeyrekte tamamladı. Bu yatırım ile önümüzdeki dönemde, fabrikanın yıllık enerji ihtiyacının yüzde 14'ünün karşılanması hedefleniyor.

- Çimsa’nın ‘Geleceğe hazır küresel şirket’ kimliği

Çimsa CEO’su Umut Zenar, bir yandan Türkiye ve yurt dışında yatırımlara devam edip bir yandan da Çimsa’nın bilançosunu güçlendirmeyi sürdürdüklerinin altını çizerken, “Geçtiğimiz yıl bünyemize kattığımız İrlanda merkezli Mannok şirketimizin, güçlü bilançomuza katkısını son çeyrek itibarıyla görmeye başlamıştık. Bu pozitif etki, bu yılın ilk çeyreğinde de bilançomuza yansımış durumda. Yıl sonunda bu yatırımımızın net etkisini çok daha iyi görmüş olacağız. Bununla birlikte, ABD’de devam ettiğimiz gri çimento yatırımımız da yine yılın son çeyreğinde devreye girmiş olacak. Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte attığımız adımlarla, bir yandan Çimsa’nın bugününü doğru şekilde yönetirken, yarının rekabet koşullarına da bugünden adapte oluyoruz. Üretim, teknoloji kullanımı, tedarik zinciri hakimiyeti, sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda yaptığımız yatırımlarla, Çimsa’nın ‘geleceğe hazır küresel şirket’ kimliğini güçlendiriyoruz” dedi.

- 1 nisan itibarıyla, bıst30’da yer alan tek yapı malzemeleri şirketi

Çimsa’nın son yıllarda ortaya koyduğu başarılı finansal performansla, yatırımcılar nezdinde de büyük ilgi gördüğünün altını çizen Umut Zenar, “Bir Sabancı Topluluğu şirketi olarak, iş kolumuzda öncü ve örnek olmak, ilklere imza atmak, küresel liderliğin izinde ilerlemek bizim için çok önemli. Baktığınızda bugüne kadar ülkemizde birçok ilke imza attık, atmaya da devam ediyoruz. 1 Nisan itibarıyla, artık BIST30 oyuncusuyuz. Bugün itibarıyla hisseleri BIST30 endeksinde yer alan tek yapı malzemeleri şirketiyiz” dedi.

- Son 3 yılda 3 yenilenebilir enerji santrali: Eskişehir GES devrede

Sürdürülebilirlik konusunun Çimsa’nın yol haritasında öncelikli alanlardan biri olduğunun altını çizen Umut Zenar şunları söyledi: “Bugün sürdürülebilirliğe yaptığımız yatırımlarla bir yandan çevreye ve dünyamıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken, bir yandan da etkin maliyet yönetimi yaklaşımımızla Çimsa’nın rekabet gücünü pekiştiriyoruz. Bugün yapı malzemeleri şirketlerinin en yüksek maliyet kalemlerinden biri enerji. Biz tesislerimizde kendi enerjimizi üreterek, hem kendi enerji güvenliğimizi sağlıyor hem de olası enerji krizlerinin bilançomuza etkisini sınırlı hale getiriyoruz.

Bu kapsamda, tesislerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarına kararlılıkla devam ediyoruz. 2023 yılında Afyon, 2024 yılında ise Bunol tesisimizde hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarımızın ardından, Eskişehir’de kurduğumuz 14,2 MWp DC kurulu güce sahip GES’imizi de devreye aldık. Bir yıl gibi kısa sürede devreye aldığımız bu tesis, Eskişehir fabrikamızın enerji maliyetlerinin düşürülmesinin yanında Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) verilen karbon emisyonu azaltımı hedeflerine de olumlu katkılar sağlayacak. Buradan elde edilecek elektriğin Eskişehir fabrikamızın toplam yıllık elektrik tüketiminin yüzde 14'ünü karşılamasını hedefliyoruz.”