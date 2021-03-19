Çin: ABD diplomatik protokolleri çiğnedi

Çinli yetkililer, ABD'li yetkililerin Alaska görüşmelerinde diplomatik protokolleri çiğnediklerini söylüyorlar.

19.03.2021 13:00:000
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Çin: ABD diplomatik protokolleri çiğnedi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Alaska'da bir araya gelen Çinli yetkililer, Amerikalıların tavırlarına tepki gösterdiler.

Çin heyetinden bir yetkili devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, Amerikalı yetkililerin açılış konuşmalarını çok uzun tuttuklarını,  diplomatik protokolleri ihlal ettiklerini ve misafirperver olmayan davranışlar sergilediklerini belirtti.

Çin tarafının "samimiyetle, içtenlikle" Alaska'ya geldiğini belirten  yetkili, "Ancak ABD tarafı ilk olarak konuşmaya başladı ve açılış konuşmaları için verilen süreyi aşırı aştılar. Çin'in iç ve dış politikasına anlaşılır, makul olmayan saldırılar ve suçlamalarda bulundular. Misafirlere davranışyolu bu değildir, diplomatik protokolleri çiğnediler"  dedi.

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