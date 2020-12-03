"Çin ekonomisi 2021'de yüzde 9,5 büyüyecek"

Deutsche Bank, Çin ekonomisinde gelecek yıl yüzde 9,5 büyüme öngörüsünü sürdürüyor.

3.12.2020 15:31:000
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"Çin ekonomisi 2021'de yüzde 9,5 büyüyecek"

Deutsche Bank'ın Çin Baş Ekonomisti Xiong Yi, Çin'in Asya bölgesinde ekonomik büyümeye öncülük etmeyi sürdürmesini tahmin ettiklerini söyledi.

Ekonomist, Çin'in gelecek yıl yüzde 9,5 büyüme gösterebileceğini öngördüklerini kaydetti.

Xiong, Çin'de bu yılın son çeyreğinde de büyümenin yüzde 6'ya ulaşabileceğini belirtti. 2021 yılında Çin ekonomisinde büyümenin motorunun tüketim olacağını tahmin etti.

Deutsche Bank, geçen hafta açıkladığı küresel ekonomik görünüm değerlendirmesinde Çin'de gelecek yıl büyümeyi yüzde 9,5 öngörmüştü.

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