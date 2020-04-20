Çin faiz indirdi, 140 milyar dolarlık teşvik açıkladı

Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli ana borçlanma faizini 20 baz puan indirdi. Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca yapılan bir açıklamada yaklaşık 140 milyar dolarlık teşvik açıklandı

Çinli bankalar borçlanma maliyetlerini düşürdü ve hükümet buna ek olarak teşvik ödemeleri için 1 trilyon yuan (141.3 milyar dolar) tutarında tahvil satmayı taahhüt etti.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle on yıllardan beri ilk kez daraldı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bir yıllık ana faiz oranı (LPR) Mart ayındaki yüzde 4.05'ten 20 baz puan indirimle yüzde 3.85 seviyesine çekildi. Banka geçen ay koronavirüsün ekonomik etkisi karşısında tampon oluşturma hedefiyle bir dizi adım atmıştı.

Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca yapılan bir açıklamada özel yerel tahviller için yeni kota açıkladı ve Mayıs sonuna kadar satılacağını duyurdu. Toplanacak para altyapı harcamalarında kullanılacak.

Asya devinin üst düzey liderleri geçen hafta Çin'in "benzersiz" ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylemişler ve daha fazla teşvikin yolda olduğunun sinyalini vermişlerdi.

Çin ekonomisi yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 6.8 daraldı ve diğer ülkelerdeki kapanmalar ihracat talebini olumsuz etkileyeceği için görünüm de zayıf. Offshore yuan faiz indiriminin ardından seansın en düşük seviyesine geriledi. Çin hisse endeksleri fazla değişmedi.