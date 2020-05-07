Çin ihracatında sürpriz artış

Koronavirüs pandemisinin küresel talebe zarar verdiği koronavirüs pandemisi sürecinde Çin'in ihracatı Güneydoğu Asya'ya yapılan ihacatlar ile Nisan ayında sürpriz bir şekilde artış gösterirken, ithalatta gerileme kaydedildi. İhracattaki bu artışın yüksek olasılıkla geçici olacağı belirtildi.

Çin Gümrük İdaresi tarafından Perşembe günü yayımlanan verilere göre, ihracat Nisan ayında, dolar bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.5 yükselirken, ithalat yüzde 14.2 geriledi. Ekonomistler ihracatta yüzde 11 oranında düşüş, ithalatta ise yüzde 10 oranında daralma bekliyordu.

Çin'in ihracatı genellikle yeni yıl dolayısıyla birinci çeyreğe yavaş başlar ve Nisan ayından sonra artış göstermeye başlar.

Çin'de koronavirüs salgınının zirveyi gördüğü Mart ayında yurt içi talepte toparlanmaya dair bazı işaretler görünse de dünyanın geri kalanındaki kısıtlamalar siparişler üzerinde baskı oluşturmaya ve tedarik zincirini kesintiye uğratmaya devam etti ve Nisan ayı öncü verileri toparlanmanın henüz yeni başladığını gösterdi.

Nisan ayında ticaret fazlası 45.3 milyar dolar olurken, medyan beklenti olan 8.7 milyar doların hayli üzerine çıktı.