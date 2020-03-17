"Çin ilk çeyrekte yıllık yüzde 9 küçülebilir"

Goldman Sachs ekonomistlerinin son tahminine göre Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 küçülebilir.

Goldman Sachs Group Inc.'in son tahminlerine göre kurum, Çin ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 9 küçülmesini bekliyor.

Çin'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve yatırım verilerinin analistlerin medyan tahminlerinin çok daha altında açıklanmasından bir gün sonra, Goldman ekonomistleri 2020 için reel GSYİH artışı beklentisini önceki tahmini yüzde 5.5'ten yüzde 3'e indirdi. Kurumun önceki ilk çeyrek tahminiyse yüzde 2.5 idi.

Hui Shan, Andrew Tilton ve Yu Song'un 17 Mart tarihli notunda, yüzde 6 civarındaki yıllık büyüme oranlarının oldukça uzak bir ihtimal olduğu belirtildi.

Notta, “Daha güçlü politika desteği yukarı yönlü riski artırabilir, ancak pandemi gelecek birkaç ayda küresel ölçekte kontrol altına alınmazsa toparlanma ertelenebilir.” dendi.