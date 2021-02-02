Çin, Jack Ma'nın üstünü çizdi

Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma’nın, Çin Halk Cumhuriyeti resmi haber ajansı olan Shanghai Securities News tarafından yayımlanan “Çinli Girişimci Liderler” listesinden çıkarıldı.

Shanghai Securities News tarafından yayımlanan “Çinli Girişimci Liderler” yazısında, Çin’in en tanınmış iş adamından biri olan Jack Ma’nın ismi listelenmedi. Buna rağmen yazıda, Huawei Technologies’in CEO’su Ren Zhengfei, Xiaomi Corp’un kurucusu Lei Jun ve BYD Auto’nun CEO’su Wang Chuanfu, ülke ekonomisine katkılarından dolayı övgüler aldı.

Söz konusu yazı, Alibaba'nın son çeyrek finansal raporunu açıklayacağı gün yayınlandı. E-ticaret devi konu hakkında yorum talebine yanıt vermedi.

İplerin gerilmesine neden olan konuşma

Jack Ma’nın Ekim ayında Şanghay'daki bir zirvede, devlet düzenlemelerinin yeni girişimleri tıkadığını ve devletin büyümeyi hızlandıracak reformları getirilmesi gerektiğini söylemesinin arından, Ma ile Pekin arasındaki ipler gerildi.

Ma’nın getirdiği bu eleştirinin, Alibaba Holding’in online ödeme iştiraki Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arz girişimini askıya alınmasına yol açtığı düşünülüyor.

Devlet yetkilileri Ma’nın konuşmasından bu yana, Alibaba ile teknoloji sektörüne bir anti-tröst araştırması başlattı.

Bu gelişmelerden sonra, Jack Ma’dan yaklaşık üç ay boyunca haber alınamadı ve kendisinin nerede olduğu hakkında farklı spekülasyonlar yapıldı. Ünlü milyarder geçen ay 50 saniyelik bir video görüntüsü ile yeniden ilk defa halkın karşısına çıkmıştı.



