Çin kamu binalarında Tesla'ya park yasağı

Çin devlet ofislerinde çalışan bazı görevliler, Tesla araçlarını hükümet yerleşkelerinin içine park etmemeleri konusunda uyarıldı. Reuters’ın haberine göre, Tesla arabalarda bulunan kameralar ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle böyle bir uyarı yapıldı.

Pekin ve Şangay’daki iki devlet dairesi görevlisi yöneticileri tarafından Tesla’larını park etmemeleri konusunda uyarıldı.

Habere göre Pekin’deki tüm devlet dairelerinin bu tarz kısıtlamalar uygulayıp uygulamadığı bilinmezken kaç arabanın da bu karardan etkilendiği bilinmiyor.

Tesla Çin için 'kamera' açıklaması yapmıştı

Tesla’nın Pekin birimi, Nisan ayında yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika dışında üretilen arabalarda kameraların aktive edilmediğini söylemişti

ABD’deki araba sahiplerinin de kameraları aktive edip etmeyeceklerine kendilerinin karar verdiğini belirten şirket, kullanıcıların özel yaşamlarını korumak için dünyada öncü bir ağ güvenlik sistemi kullandıklarını vurgulamıştı.

Bloomberg geçen ay Tesla arabaların, kameraların veri toplayabileceğine dair endişelerden dolayı Çin ordusuna ait tesislerde ve lojmanlarda yasaklandığını haberleştirdikten sonra, Elon Musk şirketin kameralarla ilgili tutumu üzerine açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

"Casusluk yapsaydık çoktan kovulmuştuk"

“Eğer Tesla Çin’de casusluk yapmak için arabalarını kullansaydı, şirket çoktan her yerden kovulmuştu” diyen Musk, ticari bir şirketin casusluk yapmasının negatif etkilerinin çok büyük olacağını da belirtmişti.

Diğer otomobil üreticileri gibi Tesla da arabanın dışarısında yer alan, park etme, oto pilot ve otonom sürüş gibi fonksiyoların çalışmasını sağlayan küçük kameralar kullanıyor.

Teslaların içerisinde ise dikiz aynasında bulunan bir kamera sürücülerin yola bakıp bakmadığını, gözlük takıp takmadığını ya da başka bir yere mi baktığını anlamaya yarıyor. Tesla gönüllü sürücüler ve içerideki bu kameralar sayesinde sürüş asistanı için beta testler yapıyor.