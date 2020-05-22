Çin Kovid-19 nedeniyle 2020 için büyüme hedefi belirlemedi

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgınının yol açtığı belirsizlik nedeniyle cari yıl için büyüme hedefi belirlenmediği bildirildi.

22.05.2020 14:51:000
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Çin Kovid-19 nedeniyle 2020 için büyüme hedefi belirlemedi

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Başbakanı Li Kıçiang, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13'üncü dönem 3'üncü yıllık genel kurulu toplantısında konuştu.

Li, Kovid-19 salgını ve ekonomi ve ticaretteki küresel belirsizlik sebebiyle kalkınmada tahmini güç bazı zorluklarla karşılaşabileceği için belirli bir büyüme hedefinin konulmadığını söyledi.

Başbakan Li, ülkesinin finans sektörü, dış ticaret, yurt dışı ve yurt içi yatırımlarda güvenliğin muhafaza edilmesine odaklanacağını kaydetti.

Dün, Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle 2 ay gecikmeyle düzenlenen yıllık meclis toplantıları, üst düzey istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) açılış oturumuyla başlamıştı.

ÇKP'nin çatısı altında çok taraflı iş birliği ve siyasi danışma mekanizması oluşturmak için 1949'da kurulan ÇHSDK'nin 2 bin 158 delegesi bulunuyor. Delegelerinin 859'u ÇKP üyelerinden, geri kalanlar ise Çin toplumundaki her kesimden temsilciler ve ülkedeki ünlü simalardan oluşuyor.

Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 971'e yükselmiş, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi yaşamını yitirmişti.


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