Çin mega baraj inşaatını başlattı, sermaye piyasaları atağa kalktı

Çin Başbakanı Li Qiang, Tibet’te Üç Boğaz Barajı’nın üç katı büyüklüğünde 170 milyar dolarlık mega baraj inşaatını başlattı. Ayrıca, barajın geliştirilmesini yönetecek yeni şirket China Yaijang Group’u tanıttı.

21.07.2025 15:32:260
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Çin mega baraj inşaatını başlattı, sermaye piyasaları atağa kalktı

Reuters'ın haberine göre; Çin Başbakanı Li Qiang, Tibet Platosu'nun doğu kıyısında, tahmini maliyeti en az 170 milyar dolar olacak dünyanın en büyük hidroelektrik santrali barajının inşaatına başlandığını duyurdu.

Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz Barajı'ndan bu yana Çin'in en iddialı hidroelektrik santrali projesi olan hidroelektrik santralinin başlaması, Çin piyasalarında ekonomik canlanmanın kanıtı olarak değerlendirildi ve Pazartesi günü hisse senedi fiyatları ile tahvil faizleri yükseldi.

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