Çin şirketleri, Google Play'e karşı birleşti

Çinli teknoloji devleri Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo yeni bir uluslararası mobil uygulama platformu kurmak için iş birliğine gidiyor.

Android işletim sistemi tabanlı Google Play platformuna bağımlı kalmamak için bu adımı atan Çin, yabancı ülkelerde bulunan uygulama geliştiricilerine de platformun kullanımını tamamen serbest bırakacak.

İlk aşamada içinde Rusya, Hindistan ve Endonezya'nın da bulunduğu 9 bölgeyi kapsayacak olan bu uygulama platformu hakkında henüz bu dört büyük şirketin hiçbiri resmi bir açıklama yapmadı.

Dünya pazarını paylaşmışlardı

Bu dört şirket 2019'un ilk çeyreğinde dünyadaki tüm akıllı telefonların yüzde 40,1'ini üretti. Xiaomi'nin Hindistan pazarında son derece güçlü olduğu biliniyor. Vivo ve Oppo ise güneydoğu Asya pazarına hakim. Huwaei de Avrupa pazarına oynuyor. Çin bu platform girişimi ile Google'a ve ABD'ye karşı masada elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun hala Google Play'e erişimi devam ediyor ancak Huawei ABD'nin güvenlik endişeleri nedeniyle bu erişimi kaybetti. Bu gelişmenin ardından şimdi Android'e rakip olacak olan kendi işletim sistemi Harmony OS'i geliştiriyor.

Yeni platform geliştiricileri çekmeye çalışacak

Dört firma aralarındaki bu iş birliğine 'Küresel Servis Geliştirici Birliği' (GDSA) adını verdi. Gelen bilgilere göre bu platformun Google Play'e kıyasla daha geliştirici dostu olması, uygulama yüklenmesinin ve pazarlanmasının geliştiriciler açısından daha kolay olması ve monetize (para kazandırma) açısından daha karlı olması hedefleniyor.

GDSA platformunu mart ayında hayata geçirecek denilse de Çin'de koronavirüse ilişkin yaşananlar nedeniyle lansmanın ertelenebileceği düşünülüyor.

Google yüzde 30 komisyon alıyor

Google Play, ticaret savaşları nedeniyle Washington ve Pekin arasında yaşanan gerginlikten ötürü Çin pazarına erişimini kaybetmişti.

Google, uygulama platformu sayesinde 2019 yılında küresel düzeyde 8,8 milyar dolar kazandı. Google bu platform üzerinden sadece uygulama değil film ve kitap da satıyor ve satışlardan ortalama yüzde 30 komisyon alıyor.























