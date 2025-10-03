Çin'de 2025 yılı sinema gişe hasılatı, geçen yılın toplamını aştı

Xinhua'nın haberine göre, sinema bileti satış platformu Maoyan, bu yılın gişe hasılatının 2 Ekim itibarıyla 42,5 milyar yuana (5,96 milyar dolar) ulaştığını duyurdu.

Çin'de gişe hasılatı, 2025 yılında geride kalan 9 ayda, yuan bazında 2024'ün toplam gelirini yakaladı. Çin para biriminin geçen yıla kıyasla ABD doları karşısında değer kazanmasıyla hasılat dolar bazında da daha yüksek gelir sağladı.

Çin yapımı filmler, bu yılki bilet satışlarının yüzde 90'ını oluştururken gişede en çok gelir elde eden ilk 10 filmin tamamı yerli yapımlar oldu.

Çin'de sinemalardaki gişe hasılatı, 2024 yılında 42,5 milyar yuan (o günkü kura göre 5,82 milyar dolar) olmuştu.

- "Ne Zha-2"nin başarısı gişe hasılatındaki artışta etkili oldu

Bu yılın başında vizyona giren fantezi türündeki animasyon filmi "Ne Zha 2"nin gişedeki başarısı bu yılın sinema hasılatındaki genel artışta etkili oldu.

Çin'de 29 Ocak'ta gösterime giren film 2,2 milyar doları aşan bilet satışlarıyla, Çin'in en fazla gişe hasılatı yapan filmi olmanın yanı sıra dünya genelinde de tüm zamanların en çok gelir elde eden filmleri arasına girmişti.

16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini)" adlı klasik romanın uyarlaması olan animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha (Nı Ca)" adlı koruyucu tanrının çocukluk serüvenlerini anlatıyor.