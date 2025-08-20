Çin'de 7 ayda bütçe gelirleri ve harcamaları arttı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, bütçe harcamaları ise yüzde 3,4 artış gösterdi.

20.08.2025 11:42:300
Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Temmuz 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 0,1 artarak 13,58 trilyon yuan (1,9 trilyon dolar) oldu.

Bu dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 3,4 artışla 16,1 trilyon yuan (2,2 trilyon dolar) çıktı.

Yılın 7 ayında bütçe açığı 300 milyar doları aştı.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.

