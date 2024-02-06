Çin'de eski bankacı yolsuzluktan idama mahkum edildi

Çin'de kamuya ait China Merchants Bank'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Tien Huiyu, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla ertelenmiş idam cezasına çarptırıldı.

6.02.2024 15:20:110
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Çin'de eski bankacı yolsuzluktan idama mahkum edildi

Çin'de kamuya ait China Merchants Bank'ın (CMB) eski Yönetim Kurulu Başkanı Tien Huiyu, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada, ertelenmiş idam cezasına çarptırıldı.

Hunan eyaletinin Çangdı şehrinde görülen davada, mahkeme, Tien hakkında CMB ile ona bağlı Cinda Varlık Yönetimi şirketindeki idari konumunu kötüye kullanarak 210 milyon yuan (yaklaşık 28,8 milyon dolar) rüşvet aldığına ve hisse alım satımlarında içeriden bilgi kullanarak 290 milyon yuan (yaklaşık 40 milyon dolar) haksız kazanç elde ettiğine hükmetti.

Mahkeme, eski yöneticiye "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Çin'de ertelenmiş idam cezaları, süresi dolduğunda genelde ömür boyu hapis cezasına çevriliyor.

Çin'in 4 büyük kamu bankasından biri olan CMB'nin yönetimini 2013'te devralan 58 yaşındaki Tien, bankanın yatırım ve varlık yönetimi alanında faaliyetlerini genişletmesinde öncü rol oynamıştı.

Tien, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonunun Nisan 2022'de hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmasının ardından görevden alınmış ve partiden ihraç edilmişti.

Eski yöneticinin, CMB'nin, Çinli batarya üreticisi CATL'nin halka arz işlemlerine aracılık ettiği dönemde edindiği gizli hisselerden kişisel kazanç sağladığı iddia edilmişti.

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