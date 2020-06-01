Çin'de imalat PMI 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Çin'de İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs ayında 4 ayın en yüksek seviyesine çıkarak, büyümeye işaret eder bir noktaya geldi.



Nisan ayında 49,4 puan olan Caixin Çin imalat PMI, Mayıs ayında 50 puan olan başabaş seviyesinin üzerinde, 50,7 puan seviyesine yükseldi.



Caixin'in yaptığı açıklamaya göre Mayıs ayında imalatçılar, Ocak 2011'den bu yana görülen en güçlü artışı rapor ettiler ve tedarik zincirlerinin Kovid-19 kaynaklı bozulmalar sonrasında istikrar kazandıklarını vurguladı.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hesaplanan resmi PMI ise dün 50,8 puandan 50,6 puana gerilemişti. Resmi PMI, Caixin PMI'ya göre daha fazla şirketi kapsıyor.

Hizmet sektörü aktivitesi 53,6 puana yükseldi



Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan PMI verileri hizmet sektörü aktivitesinin büyümeye devam ettiğine işaret etti. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirlerin sona ermesi ile birlikte hizmek sektörü aktivitesinde büyüme hızlandı. Nisan ayında 53,2 puan olan hizmet PMI, Mayıs ayında 53,6 puana çıktı.



İmalat PMI'nın 50,8 puandan 50,6 puana gerilediği Mayıs ayında bileşik PMI ise 53,4 puan seviyesinde kaldı.