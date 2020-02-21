Çin'de otomobil satışları yüzde 92 düştü

Çin'de otomobil satışları koronavirüs salgınından kaynaklı endişelerin etkisiyle Şubat ayının ilk iki haftasında yüzde 92 azaldı.

Çin Yolcu Araçları Birliği (PCA) tarafından bu hafta yayınlanan rapora göre yüzde 96 azalarak günlük sadece 811 adede düşen ilk haftanın satışları daha da kötüydü.

Kuruma göre bu ayın toplam satışları yüzde 70 civarında düşüş kaydedebilir; bu da 2020 yılının ilk iki ayında kabaca yüzde 40'lık bir düşüş anlamına geliyor. Rakamlar minivan satışlarını içermiyor.

PCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, raporda “Otomobil bayilerinde Şubat'ın ilk haftasında pek bir insan yoktu, çoğu kişi evde kaldı. Bayiler Şubat'ın ikinci haftasında kademeli olarak faaliyetlerine yeniden başladı. Yolcu araçlarının günlük satışı 4,098 adet olarak gerçekleşti. Yine de bir önceki yıla kıyasla yüzde 89 düşüş var.” dedi.

Cui, Cuma günü gerçekleştirilen bir mülakatta durumun Şubat'ın üçüncü haftasında iyileşmesinin beklendiğini belirtti.