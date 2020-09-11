Çin'de üretecek, Avrupa'da satacak

Tesla, taşıma maliyetlerini düşürmeyi ve araçları daha yakın konumlarda üretmeyi hedeflerken, Şangay’daki “Gigafabrikasında” ürettiği araçları Asya ve Avrupa’daki diğer pazarlarda da satmayı planlıyor.

Çin’de üretilen Tesla 3s modelinin ülke dışına teslim edilmek üzere üretimine dördüncü çeyrekte başlanacak. Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tesla siparişlerinin ABD’den gelmesini bekleyen Avrupa gibi pazarlara teslimatlar en geç bu yılın sonunda ya da 2021 yılının ilk aylarında başlayacak.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi, geleneksek otomobil üreticilerinin de Çin pazarı için elektrikli araç üretmeye başlaması ve uzay yarışıyla birlikte üretimini de artırıyor. General Motors bu hafta elektrikli kamyon üreticisi Nikola Corp’tan 2 milyar dolar değerinde hisse alacağını açıkladı.

Tesla Avrupa’da ilk olarak Berlin’de de bir fabrika kurmayı planlıyor. CEO Elon Musk Berlin fabrikasının 2021 yılı ortasında üretime başlamasını hedefliyor.