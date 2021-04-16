Çin'den 29 yılın rekoru: İlk çeyrekte yüzde 18,3 büyüdü!

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,3 büyüme ile 29 yılın en başarılı performansını gösterdi.

16.04.2021 15:18:000
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Çin'den 29 yılın rekoru: İlk çeyrekte yüzde 18,3 büyüdü!

Çin'in ekonomik  büyümesi, piyasa beklentisi altında kalsa da yılın ilk çeyreğine 1992 yılından bu yana  görülen en güçlü seviyede gerçekleşti. 

Ekonomistlerin yüzde 19-19,2 aralığındaki büyüme beklentilerine karşın Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 büyüdü. 

Çin ekonomisi COVID-19 salgınının tepe yaptığı 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,8 daralmıştı.

İlk çeyrekte ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 büyürken, beklentiler ise yüzde 1,5 artış olacağı yönündeydi. 2020 son çeyrekte büyüme oranı yüzde 3,2 seviyesindeydi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi ilk  çeyrekte istikrarlı toparlanma ivmesinin devam ettiğini gösterdi. Uzun süreli yapısal problemler devam ediyor. Uluslararası ortamda  belirsizlikler ve istikrarsızlık yüksek" ifadelerini kullanıldı.

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