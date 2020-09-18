Çin'den yeni aşı açıklaması

Çin, 4 Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik testlerinin yapıldığını duyurdu

18.09.2020 15:51:000
Paylaş Tweet Paylaş
Çin'den yeni aşı açıklaması

Çin, 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının 3. aşama klinik testlerinin yapıldığını duyurdu.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Vang Çigang, devlete ait CGTN televizyonunda yayınlanan açıklamasında, bugüne kadar 4'ü 3. aşamada olmak üzere 11 aday aşının klinik deneylerden geçirildiğini açıkladı.

Vang, Pekin'de Küresel Bilim ve Yaşam Sağlığı Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in Kovid-19 aşılarıyla paralellik gösteren 5 teknik rota geliştirilmesini teşvik ettiğini de söyledi.

Aday 4 aşıdan birinin, Çinli biyoeczacılık şirketi CanSino Biologics tarafından geliştirildiği, diğerlerinde etkisiz hale getirilmiş virüsle çalışıldığı belirtildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde biyogüvenlik uzmanı Vu Guiçen de 3. aşama klinik testlerde şu ana kadar pürüz yaşanmadığından halkın kasım ya da aralık ayında Kovid-19 aşılarını vurdurmaya başlayabileceğini vurguladı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 30 milyon 372 bini geçmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Çipli kimlik kartında yeni dönem pazartesi başlıyor

Çipli kimlik kartında yeni dönem pazartesi başlıyor

Dolar ve enflasyon beklentisi arttı

Dolar ve enflasyon beklentisi arttı

Erdoğan: Koronavirüs önlemlerinde mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız

Erdoğan: Koronavirüs önlemlerinde mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız

Yorum Yaz