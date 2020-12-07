Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara'dan geçti

Türkiye'de üretilen 1400 soğutucuyu Çin'e götürmek üzere 4 Aralık'ta İstanbul'dan hareket eden ilk ihracat treni, Ankara'dan geçti.

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni, Ankara'dan geçti.

Türkiye'den Çin'e gitmek için 4 Aralık Cuma günü törenle yola çıkarılan ilk ihracat treni, büyük tartışma yaratmıştı. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), trenin uğurlama törenin ardından Halkalı’ya geri döndüğünü iddia ederken, TCDD A.Ş ise gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için yola çıkmadan Halkalı İstasyonu'na uğradığını ifade etmişti.

Demir İpekyolu olarak adlandırılan, Asya-Avrupa kıtaları arasında kısa, güvenli, ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırmaya hazırlanıyor.

Çin-Avrupa arasında, Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, bu sabah Köseköy'e ulaştı.

Buradaki işlemleri tamamlanan 15276 numaralı tren, saat 10.30'da Köseköy'den yola çıktı, Arifiye, Bilecik ve Eskişehir'den geçerek Ankara Gar'a geldi. Burada trenin lokomotif değişimi yapıldı.

Türkiye içinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu, 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a varacak tren, daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.

Toplam uzunluğu 754 metre olan tren, 42 konteynerde beyaz eşya yüküyle yoluna devam ediyor. Türkiye'de üretilen toplam 1400 soğutucuyu taşıyan trenin, Çin'e yaklaşık 12 günde ulaşması bekleniyor.

Bakan Karaismailoğlu: "12 gün sürecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treniyle ilgili, "Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor." açıklaması yaptı.

Karaismailoğlu, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur. Yine ihracata yönelik olarak 11 adet demiryolu bakım aracının imalatına devam ediyor." dedi.

"Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı." diyen Karaismailoğlu, "2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz. TÜRASAŞ'ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden biri de Milli Banliyö Tren Seti. 225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir." ifadelerini kullandı.





Tren 8 bin 693 kilometre yol kat edecek

İhracat treni, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerletilecek tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.

Tren, önümüzdeki dönemde Marmaray'ın, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor'un tam kapasiteyle işletilmesi için çok önemli adım olarak yerini alacak.

Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken, hem Türkiye'nin hem sanayicinin rekabet gücü artacak. Türkiye, Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın da merkezi haline gelecek.

Çin'den hareket eden ve Türkiye yönüne doğru gelen diğer tren ile ilk ihracat treninin, Azerbaycan topraklarında karşılaşacağı öngörülüyor.