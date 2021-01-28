Çin'in bütçe gelirleri 2020'de azaldı

Çin'in bütçe gelirleri 2020 yılında COVID-19 salgınının etkisi ile yılın ilk aylarında ekonomik aktivitenin yavaşlamasına bağlı olarak düştü.

28.01.2021 10:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Çin'in bütçe gelirleri 2020'de azaldı

Çin Maliye Bakanlığı,  2020 yılında bütçe gelirlerinin 2019'a göre yüzde 3,9 azaldığını açıkladı. 2019'da gelirler yüzde 3,8 artmıştı.

Bütçe harcamalarında, bir büyüme olduğunu, ancak  bu büyümenin 2019'u çok gerisinde kaldığını belirten Maliye Bakanlığı, 2019 yılında yüzde 8,1 olan harcamalarda artışın 2020'de yüzde 2,8 seviyesinde kaldığını ifade etti.

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında sağlık harcamaları yüzde 15,2 ve COVID-19 ile ilgili kamu sağlığı harcamaları yüzde 74,9 arttı.

Çin'in toplam kamu borcunun GSYH'ya oranı 2020 yılı sonunda yüzde 45,8 oldu. 

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Beypazarı Maden Suyu YKB Ercan: İhracatta hedef büyüttük

Beypazarı Maden Suyu YKB Ercan: İhracatta hedef büyüttük

WeBee, 2020'de cirosunu yüzde 70 artırdı

WeBee, 2020'de cirosunu yüzde 70 artırdı

Mehmet Nane, IATA Denetim Komitesi Başkanı seçildi

Mehmet Nane, IATA Denetim Komitesi Başkanı seçildi

Sistem 9'a uluslararası ödül

Sistem 9'a uluslararası ödül

50 bin binada ısı kaybını ölçtü

50 bin binada ısı kaybını ölçtü

Kenan Investments, Migros'tan çıkıyor

Kenan Investments, Migros'tan çıkıyor

Yorum Yaz