Çin'in bütçe gelirleri 2020'de azaldı

Çin'in bütçe gelirleri 2020 yılında COVID-19 salgınının etkisi ile yılın ilk aylarında ekonomik aktivitenin yavaşlamasına bağlı olarak düştü.

Çin Maliye Bakanlığı, 2020 yılında bütçe gelirlerinin 2019'a göre yüzde 3,9 azaldığını açıkladı. 2019'da gelirler yüzde 3,8 artmıştı.

Bütçe harcamalarında, bir büyüme olduğunu, ancak bu büyümenin 2019'u çok gerisinde kaldığını belirten Maliye Bakanlığı, 2019 yılında yüzde 8,1 olan harcamalarda artışın 2020'de yüzde 2,8 seviyesinde kaldığını ifade etti.

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında sağlık harcamaları yüzde 15,2 ve COVID-19 ile ilgili kamu sağlığı harcamaları yüzde 74,9 arttı.

Çin'in toplam kamu borcunun GSYH'ya oranı 2020 yılı sonunda yüzde 45,8 oldu.