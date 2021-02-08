Çin’in döviz rezervleri ocakta azaldı

Çin'in döviz rezervleri yılın ilk ayında 5,9 milyar dolar düşüş gösterdi.

8.02.2021 10:08:000
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Çin’in döviz rezervleri ocakta azaldı

Dünyanın en fazla döviz rezervine sahip olan ülkesi olan Çin'in rezervleri yılın ilk ayında hafif geriledi.

Çin Devlet Döviz İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki ay 3 trilyon 217 milyar dolar olan rezervler, ocak ayı sonunda 5,9 milyar dolar düşüşle 3 trilyon 211 milyar dolara indi.

Piyasalarda  beklenti rezervlerin 3,2 trilyon dolara gerileyeceği yönündeydi.

Çin'in altın rezervi ons cinsinden 62,64 milyon ons seviyesinde  kalırken, dolar cinsinden 118,3 milyar dolardan 116,8 milyar dolara  indi.

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