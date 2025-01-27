Çin'in ucuz ve güçlü yapay zekası DeepSeek dünya gündemine oturdu

DeepSeek’in sunduğu yapay zeka modelinin yayınlanan teknik raporunda söz konusu modeli 2 ayda, yalnızca 2 bin Nvidia çipi ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirdiği ortaya kondu.

Çin'in "ucuz ve güçlü yapay zekası" büyük teknoloji şirketlerini tedirgin ediyor. Çin merkezli DeepSeek'in son yapay zeka (AI) modelinin diğer yapay zeka şirketlerinkinden daha kısa zamanda ve az kaynakla yazılması büyük teknoloji şirketlerini tedirgin ederken, bu modellerin giderek seri üretilebileceği tartışmasını ivmelendirdi.

Çin'in önde gelen kantitatif hedge fonlarından High-Flyer Capital Management tarafından desteklenen DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürdü.

Bazı uzmanlar, R1'in performansını Google ya da OpenAI gibi teknoloji şirketlerinin benzer modellerinden daha üstün bulurken, model dünya çapında uygulama mağazalarında (APP) kısa sürede ilk 10’da yer aldı.

DeepSeek’in yeni yapay zeka modeli bugüne kadarki en güçlü "açık kaynaklı" modellerden biri olarak kayıtlara geçerken, dünya genelinde birçok araştırmacının bu teknolojiyi kullanmasına olanak sağladı. DeepSeek'in, sunduğu yapay zeka modelinin yayınlanan teknik raporunda söz konusu modeli 2 ayda, yalnızca 2 bin Nvidia çipi ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirdiği ortaya kondu.

Google, OpenAI veya Meta gibi teknoloji şirketleri benzer atılımlar için tescilli modeller üzerinden yaklaşık 10 kat daha fazla harcama yapmak zorunda kalırken, DeepSeek'in son hamlesinin yapay zeka geliştirme süreçlerini yeniden şekillendirebileceği belirtiliyor. DeepSeek-V3 modelini de Aralık 2024'ün son haftasında piyasaya sürmüştü.

ABD-Çin teknoloji savaşının etkisi

Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde, ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için Mart 2018'te Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırmasıyla başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, kısa bir süre sonra Çin'in önemli teknoloji devlerinden Huawei'ye getirilen kısıtlamaların ardından adeta teknoloji savaşına evrilmişti.

Huawei ile başlayan teknoloji ürünleri çekişmesi daha sonra yine Trump'ın ilk döneminde uygulanan çip kısıtlamalarıyla devam etti. Trump, ABD'li şirketlerin Çin'e gelişmiş çip üretimi için ekipman göndermesini kısıtlamış ve birçok Çinli şirkete yasaklar getirmişti.

İki ülke arasında özellikle çip konusunda yaşanan çekişmeler Joe Biden döneminde de devam etti. Hatta son yıllarda ABD, yüksek teknolojili çiplerin ihracatın�� giderek daha fazla kısıtladı. Çin, ABD'yi genel ekonomik kalkınmasını yavaşlatmak istemekle suçlayarak, Washington ile genişleyen teknoloji savaşının bir sonucu olarak, yapay zeka geliştirmeyi ulusal bir öncelik olarak ilan etti.

Yapay zeka alanında hızlı bir büyüme gösteren Çin, küreselde ABD'ye rakip ikinci güç haline gelmeye çalışırken, Çin hükümeti yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini milli bir öncelik olarak belirledikten sonra bu alana büyük yatırımlar yaptı.

Çin, yapay zekada kendi kendine yeten bir ulus olma hedefiyle yapay zeka araştırma, eğitim ve uygulama alanlarında büyük ilerlemeler kaydetti. Sahip olduğu siyasi rejimin getirdiği güçle Çin, büyük veri analizi ve yüz tanıma teknolojilerinde öncü konuma gelmeyi başardı.

Rekabette yeni bir sayfa açıldı

Bazı analistler, ABD hükümetinin çip kısıtlamalarının, DeepSeek'i daha verimli bir şekilde eğitmeye zorladığını ve böylece hala rekabetçi olduğunu belirtti. Analistler, ortaya çıkan sonucun Çin'in yapay zeka alanında ciddi bir oyuncu olduğunu gösterdiğini belirtti.

Aynı zamanda DeepSeek'in yapay zekada söz konusu son hamlesinin, sadece "ABD merkezli büyük teknoloji şirketlerinin güçlü sistemler geliştirebileceği" algısını kırdığını ifade eden analistler, açık kaynak teknolojilerinin küresel rekabet üzerindeki etkisini artırarak ABD'nin bu alandaki liderliğini tehdit eden bir faktör haline geldiğini vurguladı.