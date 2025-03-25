Çinli BYD bir ilke imza attı

Çinli BYD, satışlarında 100 milyar doları ilk defa aşarak Tesla'yı geride bıraktı. 2024'te şirketin gelirleri 2023’e göre yüzde 29 artarak 771,1 milyar yuana (107 milyar dolara) ulaştı.

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD'nin geçen yıl dolar bazlı satışları 100 milyar dolar eşiğini ilk defa aşarak ABD'li Tesla'yı geride bıraktı.

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, geçen yılın ekim-aralık dönemine ve 2024’ün tamamına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin gelirleri ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,7 artarak 274,9 milyar yuana (38 milyar dolar) ulaştı.

BYD'nin aynı dönemde net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 73,1 artışla 15 milyar yuana (2,1 milyar dolar) yükseldi. Geçen yılın tamamında ise şirketin gelirleri 2023’e göre yüzde 29 artarak 771,1 milyar yuanı (107 milyar dolara) buldu. Aynı dönemde Çinli üreticinin net karı ise yüzde 34 artarak 40,3 milyar yuana (5,4 milyar dolar) yükseldi.

BYD'nin dolar bazında gelirlerinin geçen yıl 100 milyar doları aşarak, Tesla'yı ilk kez geride bırakması dikkati çekti. Tesla, geçen yıl 97,7 milyar dolar gelir elde etmişti. BYD, geçen yıl 4,27 milyon araç (tamamen veya kısmen elektrikli) teslimatı yaparken, bu yıl 5 ila 6 milyon arasında araç satacağını tahmin ediyor.

Türkiye’ye de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan BYD, elektrikli otomobillerde en çok satan modellerinde agresif indirimlerle uzun süren bir fiyat savaşına öncülük ediyordu. Çinli üretici aynı zamanda Çin’de ucuz modeller sunarak fiyat savaşının derinleşmesine katkıda bulunuyor.

Tesla ile rekabet eden BYD'nin hisselerinin bu yıl yaklaşık yüzde 51 değer kazanması dikkati çekti. Çinli milyarder Vang Çuanfu'nun kurucusu olduğu BYD'nin piyasa değeri 18 Mart’ta 162 milyar doların üzerine çıkarak, Ford (39,4 milyar dolar), General Motors (49 milyar dolar) ve Volkswagen'in (66 milyar dolar) toplamından daha fazla bir değere ulaşmıştı.

- Çin'de 2 yıldır Volkswagen'i geride bırakıyor

Uluslararası varlığını genişleten BYD, Çin'deki pazar payını büyük ölçüde genişleterek, 2020'de Türkiye'de fabrika yatırımından vazgeçen Volkswagen'i lider otomobil üreticisi olarak ikinci yılda da geride bırakması dikkati çekti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya'da bir tedarikçi olarak kendini kabul ettirmekte zorlanan BYD, Macaristan ve Türkiye'de bir fabrika kurma planının ardından bu ülkede de 500 bin araç üretim kapasiteli fabrika kurmayı değerlendiriyor. BYD, son aylarda elektrikli otomobillerde önemli teknolojik yenilikler duyuruyor.

Şirket, 18 Mart’ta elektrikli otomobillerin neredeyse normal bir otomobilin yakıt ikmali için ihtiyaç duyduğu kadar hızla şarj edilmesini sağlayan "Super e-Platfrom" teknolojisini duyurmuştu. Yeni Han L modeliyle yapılan testlerde, yeni batarya söz konusu hızlı şarj sistemi ile beş dakikada 470 kilometre menzile kadar şarj olmuştu.

Analistler, söz konusu yeni ürünle, BYD'nin elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirterek, daha yüksek şarj hızının, müşterilere "içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş için daha net bir yol" sunduğunu vurgulamıştı.