Ciro kaybı desteklerine başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek hizmeti sektöründeki işletmelere yönelik sağlanan ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.

Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerin hak kaybına uğramaması için uzattıklarını belirterek, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, dün yaptığı paylaşımda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf gelir desteği ile kira desteklerinde süre uzatımı açıklamasına ilişkin ayrıntılara yer vermişti.

"Destekler tamamen karşılıksız, hibe niteliğinde"

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre de 5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde faaliyetleri kısıtlanan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup, söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmelere ciro kaybı desteği ödemesi yapılıyor.

Ödenecek tutar, 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere, cironun azalan tutarının yüzde 3’ü oranında hesaplanıyor. Söz konusu desteğe ilişkin başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 19 Şubat 2021 itibarıyla alınmaya başlanmış, yapılan süre uzatımıyla birlikte son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak belirlenmişti. Ciro kaybı desteği ödemeleri tamamen karşılıksız ve hibe niteliğinde, geri ödemesiz olarak sağlanıyor.