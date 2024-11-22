Citi ve Morgan Stanley'den TCMB'nin faiz indirimi için yeni öngörüler geldi

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar TCMB’nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50’de tuttuğu faiz kararının ardından yayımladığı raporda faiz indirim beklentisini paylaştı.

Notta Aralık ayında faiz indirimi için zemin hazırlandığı belirtildi. Açıklamada “Para Politikası Kurulu’nun iç talebin dezenflasyon sürecini daha çok desteklediği, hizmet enflasyonunun daha net iyileşme işaretleri gösterdiği yönündeki değerlendirmesi, maliye ve para politikası arasındaki koordinasyonun arttığına ilişkin söylemle birleştiğinde Aralık ayında faiz indiriminin masada kalmaya devam ettiğine işaret ediyor” ifadesi yer aldı. Kasım ayı enflasyon rakamına, TL’deki harekete ve rezerv birikiminin hızına bağlı olarak ‘daha az agresif’ bir gevşemenin göz ardı edilemeyeceği belirtildi.

Morgan Stanley faiz indirim tahminini öne çekti

Morgan Stanley de TCMB'nin son kararının ardından faiz indirim beklentisini öne çekti. Kurum Ekonomisti Hande Küçük paylaştığı raporda “Daha yumuşak bir ton ve örtülü reel faiz yönlendirmesi, Merkez Bankası’nın gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerine başlamaya hazırlandığı sinyalini veriyor” ifadesi yer aldı. Faiz indirim tahmini Ocak ayından Aralık ayına çekilirken sıkı para duruşunun hâlâ hakim olduğu belirtildi.

Küçük, manşet enflasyonun Kasım’da aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 46,5, Aralık’ta aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 44,5’e gerileyeceğini, bu durumun Aralık ayında 200 baz puanlık faiz indirimi için alan açacağını ve reel faiz oranını pozitif bölgede tutacağını öngördü. Açıklamada “enflasyondaki yavaşlama duraklarsa faiz indirimlerine ara verilebilir veya Merkez Bankası daha küçük adımlarla indirimlere devam edebilir” ifadesine yer verildi.