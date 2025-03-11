Citi'den ABD ve Çin için hisse senedi tavsiyesi

Citigroup, ABD hisse senetleri için tavsiyesini “ağırlık artır”dan “nötr” seviyesine düşürürken, Çin hisseleri için tavsiyesini “ağırlık artır”a yükseltti.

11.03.2025 11:00:240
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Citi'den ABD ve Çin için hisse senedi tavsiyesi

Citigroup ABD hisse tavsiyesini düşürürken Çin hisse tavsiyesini artırdı. Citigroup Küresel Makro Araştırma ve Varlık Tahsisi Başkanı Dirk Willer yayımladığı bir notta, ABD yatırım bankasının Ekim 2023’ten bu yana Amerikan hisse senetleri için “ağırlık artır” tavsiyesi verdiğini, ancak daha iyi performans gösterme beklentisindeki düşüşün daha belirgin hale geldiğini yazdı.

Bloomberght'nin haberine göre, Willer bununla birlikte, DeepSeek’in yapay zeka teknolojisi atılımı, hükümetin teknoloji sektörüne desteği ve hala ucuz olan değerlemeler göz önüne alındığında, Çin hisse senetlerinin yaşanan son ralliden sonra bile cazip göründüğünü söyledi.

“ABD ekonomisinden gelen haber akışının önümüzdeki aylarda dünyanın geri kalanının altında kalması muhtemel” diyen Willer, ABD hisse senetlerinin 3-6 aylık bir zaman dilimi için nötr bir görünüm sergilediğini ve daha fazla olumsuz ABD verisi beklendiğini de sözlerine ekledi.

HSBC Holdings Plc stratejistleri de pazartesi günü ABD hisse senetleri için tavsiyelerini “şimdilik başka yerlerde daha iyi fırsatlar gördüklerini” söyleyerek “nötr” seviyeye indirdi. Stratejistler, İngiltere hariç Avrupa hisse senetlerini “ağırlık azalt”tan “ağırlık artır”a yükseltirken, Euro Bölgesi mali teşviklerinin “potansiyel bir oyun değiştirici” olmasını beklediklerini söylediler.

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