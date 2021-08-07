Coca-Cola İçecek'ten Özbekistan'a yatırım

Coca-Cola İçecek (CCI) ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA), LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın (CCBU) çoğunluk hissesi için Hisse Alım Sözleşmesini imzaladı.

CCI'dan yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın özelleştirilmesi için düzenlenen rekabetçi açık satış sürecine katılan CCI, 430 milyon dolar değerindeki CCBU’nun yüzde 57,118 hissesi için 252,28 milyon dolarlık nihai teklifi sundu.

Sürecin hisse satın alım sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içinde, düzenleyici kurum onayları da dahil olmak üzere, ilgili mutat onayların alınmasıyla tamamlanması bekleniyor.

Onayları takiben satın alım işleminin CCI’ın konsolide karlılığına anında katkı sağlaması öngörülüyor.

Faaliyetlerini Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan'da sürdüren CCI, 8 bin 500'den fazla kişiye istihdam oluşturuyor.

CCI, toplam 26 fabrikası ile 400 milyonluk tüketici kitlesine geniş bir içecek yelpazesi sunuyor. Bölgede güçlü bir sanayi varlığı oluşturan CCI, Kafkasya ve Orta Asya'da 5 ülkedeki 6 fabrikasında 1600 kişiye istihdam sağlıyor.

CCI, gelişmekte olan ve öncü pazarlarda kanıtlanmış bölgesel uzmanlığı ve bilgisi ile Özbekistan pazarında alkolsüz içecek sektörünün büyümesini desteklemeyi, hem ülke ekonomisi hem de CCI için değer oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, "CCI olarak Orta Asya’daki deneyimimiz ile Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbekistan'ı, mevcut faaliyet gösterdikleri coğrafyaya uygun bir ülke olarak gördüklerini belirten Başarır, şunları kaydetti:

"Özbekistan’ın katılımıyla 11 ülkede 435 milyonun üzerinde bir nüfusa hizmet sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. CCI olarak Orta Asya’daki deneyimimiz ile büyüme potansiyeli olan Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz. CCI’nın güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon stratejisinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübesinin kısa sürede CCBU’ya da yansımasını hedefliyoruz."