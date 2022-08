Çocuklar günün 6 saatini sosyal medyada geçiriyor

Find My Kids uygulamasını kullanan anne babalar, çocuklarının hem konumunu hem de cep telefonunda ne kadar zaman geçirdiğini görebiliyor. Dünya çapındaki 3,5 milyon kullanıcısının verilerini anonim olarak değerlendiren Find My Kids, 7-18 yaş arası çocukların sosyal medya kullanım tercihlerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki çocukların günlük ortalama sosyal medya kullanımı 6 saate ulaşıyor. Dünya genelinde ise bu süre 8,5 saat civarında.

Ebeveynlerin çocuklarının nerede olduğunu görmelerini ve telefon kullanım alışkanlıklarını incelemelerini sağlayan mobil uygulama Find My Kids’in verilerine göre, Türkiye’de 7-18 yaş arası çocuklar günün yaklaşık 6 saatini sosyal medyada geçiriyor. Dünya genelindeki çocukların günlük sosyal medya kullanımı ise 8,5 saate ulaşıyor. Dünyada 3,5 milyon, Türkiye’de 60 bin aylık aktif kullanıcısı bulunan Find My Kids sayesinde anne babalar çocuklarının ekran kullanım süresini ve bu süre içerisinde hangi uygulamalarda ne kadar zaman geçirdiklerini kolayca görebiliyorlar. Böylece gerekli gördükleri önlemleri zamanında alıp, çocuklarını olumsuz bir durum yaşanmadan önce uyarma imkanına sahip oluyorlar.

Konu ile ilgili bilgi veren Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel, Türkiye’deki çocukların en çok kullandığı sosyal medya uygulamalarında ilk iki sırada video uygulamalarının yer aldığını söyledi: “İlk sırada TikTok, ikinci sırada YouTube yer alıyor. Çocuklar her iki uygulamaya da günde yaklaşık birer saatlerini ayırıyorlar. Diğer bir popüler uygulama olan Instagram’da geçirilen süre de bir saate yaklaşıyor. Türkiye’deki çocukların sıklıkla kullandığı diğer uygulamalar Facebook, WhatsApp ve Snapchat şeklinde sıralanıyor. Find My Kids’in uygulama kullanımı takip özelliğinden anne babalar yoğun olarak yararlanıyor. Çünkü sosyal medya üzerinde kontrolsüz iletişim neticesinde ortaya çıkabilecek akran zorbalığı, taciz, vb gibi tehditlerden çocuklarını korumak istiyorlar. Bunun için de çocuğun hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğini görebilmek, gerekli tedbirleri zamanında almak adına büyük önem taşıyor.”

Dünya genelindeki çocukların kullanım alışkanlıkları incelendiğinde Türkiye’dekine yakın bir tablonun ortaya çıktığını ama bazı önemli farklılıklar bulunduğunu belirten Neşen Yücel, “Uygulamalar benzerlik gösterse de ortalama kullanım süresi açısından farklılıklar var. Örneğin, TikTok’un dünyada günlük kullanım süresi 2 saatin üzerinde ve ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki YouTube’un kullanımı ise 1,5 saate yaklaşıyor. Türkiye’deki listede yer almayan Roblox uygulaması ise bir saatlik süresi ile dünyada üçüncü sırada bulunuyor. Listenin kalan kısmı Instagram, Facebook ve WhatsApp şeklinde sıralanıyor,” dedi.

Find My Kids, veri güvenliği ve gizliliğini tüm çalışmalarında en ön planda tutuyor. Bu çerçevede sahip olduğu kidSAFE sertifikası, Find My Kids uygulamasının bağımsız olarak incelendiği ve online güvenlik/gizlilik açısından belirlenmiş uluslararası standartları karşıladığı anlamına geliyor. Find My Kids kullanıcısı anne babalar çocuklarının telefonda hangi uygulamaları ne kadar süreyle kullandığını görebiliyorlar. Bununla birlikte, veri güvenliği ve kişisel bilgilerin gizliliğine büyük önem veren Find My Kids, çocukların sosyal medya yazışmalarını ya da kiminle iletişim kurduklarının bilgisini kesinlikle kaydetmiyor.

Find My Kids tarafından kullanıcı eğilimlerine ilişkin anonim olarak yapılan araştırmaya göre 7-18 yaş arası çocukların dünyada ve Türkiye’de sosyal medya kullanımına ilişkin sıralama şu şekilde oluşuyor:

Türkiye’de çocukların en çok kullandığı uygulamalar:

Uygulama Ortalama Süre (dakika)

1- TikTok 72

2- YouTube 59

3- Instagram 54

4- Facebook 28

5- WhatsApp 33

6- Snapchat 14

7- Diğerleri 108

Dünyada çocukların en çok kullandığı uygulamalar:

Uygulama Ortalama Süre (dakika)

1- TikTok 127

2- YouTube 89

3- Roblox 60

4- Instagram 49

5- Facebook 42

6- WhatsApp 36

7- Diğerleri 112