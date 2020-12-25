'Çocukların hayalindeki mucizeleri gerçekleştiriyoruz'

Make-A-Wish- Türkiye CEO'su Füsun Kuran, derneğin faaliyetlerini ve profesyonel yaşamdan STK yöneticiliğine geçme hikayesini anlattı.

25.12.2020 12:08:000
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'Çocukların hayalindeki mucizeleri gerçekleştiriyoruz'

Make-A-Wish- Bir Dilek Tut, kritik hastalığı olan çocuklar için yaşamı değiştiren dilekler yaratmayı amaçlayan bir dernek. 1980 yılında Amerika’da kuruldu, 2000 yılında da Türkiye’de faaliyetlerine başladı. Kurulduğu günden bu yana da tüm dünyada 330 binden fazla çocuğun dileğinin gerçekleşmesine aracı oldu. Türkiye’de ise 4 bin 660 çocuğa ulaştı.

Çocukların hayalindeki mucizeleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Make-A-Wish Türkiye CEO’su Füsun Kuran, bugüne kadar pandemi döneminde de dilekleri geciktirmediklerini söylüyor. “Ancak pandemi öncesi ve sonrası dilekleri çok farklı. Evlerinde gerçekleştirebilecekleri dilekleri alıyoruz, tüm süreçlerimizi dijitale taşıdık” diyor.

Make-A-Wish Türkiye CEO’su Füsun Kuran, derneğin faaliyetlerini ve profesyonel yaşamdan STK yöneticiliğine geçme hikayesini anlattı. Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz!


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