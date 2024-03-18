Coface Türkiye‘de üst düzey atama

Finans sektörünün deneyimli ismi Emre Tongo, ticari alacak sigortasında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Coface Türkiye’nin yeni ülke müdürü olarak atandı.

Emre Tongo, Coface Türkiye’nin yeni ülke müdürü oldu. Çeyrek asrı aşkın kariyeri boyunca finans sektöründe leasing, faktoring, sigorta, filo yönetimi ve bankacılık gibi farklı alanlarda çok uluslu şirketlerde üst düzey liderlik pozisyonlarında bulunan Emre Tongo, dünyada 100 ülkede 50.000 müşteriye hizmet veren, 1999 yılında Türkiye’yi ticari alacak sigortası ile tanıştıran ve ilk günden itibaren pazar liderliğini elinde tutan Coface Türkiye’nin yeni ülke müdürü oldu.

Türk şirketlerinin performanslarına ve büyümelerine ivme kazandıracak

Özellikle global anlamda güvenli ticaretin ve risk kavramlarının daha fazla önem kazandığı bu dönemde Coface Türkiye, yeni ülke müdürü Emre Tongo liderliğinde Türk şirketlerinin gerek ihracat gerek yurt içi alacaklarıyla ilgili faaliyetlerinde en yakın iş birlikçisi olarak performanslarına ve büyümelerine ivme kazandıracak. Tongo, Coface Türkiye’nin ticari alacak sigortası alanındaki lider konumunu güçlendirecek adımlar atmaya devam edecek. Coface SA’nın bu yıl 4 Mart’ta lansmanını yaptığı 2024-2027 yıllarını kapsayan üç yıllık yeni stratejik planı Power the Core kapsamında; şirketin güçlü yönlerini, çalışan bağlılığını ve uzmanlığını geliştirmeye odaklanacak. Özellikle ticari alacak sigortası ve enformasyon hizmetleri için veri ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vererek güçlenmek de Tongo’nun ana ajandası olacak.

Finans sektörünün güçlü ismi

Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında iş hayatına atılan Emre Tongo, Coface Türkiye Ülke Müdürlüğü öncesinde Alternatif Lease genel müdürü olarak görev aldı. 2018-2019 yılları arasında Coface Türkiye’de Kredi Tahsis ve Risk Analizi Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.