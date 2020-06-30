Çoklu baro teklifi TBMM'de

AK Parti'li Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

30.06.2020 11:19:000
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Çoklu baro teklifi TBMM'de

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Özkan, "Her baro, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda 3 delege ve 1 başkan ile temsil edilecek. Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz." dedi.

Düzenlemeyle yeni avukatların, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı, yarı oranında ödeyeceğini belirtten Özkan, düzenlemeyle 2020 Ekim ayının ilk haftası baro organlarının seçiminin, Aralık ayında da Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nun yapılacağını, seçimlerin barolar için 2 yılda, birlik için ise 4 yılda bir gerçekleştirileceğini söyledi.

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