Credit Suisse'de "Archegos" depremi

Credit Suisse, Archegos Capital Management’ın batmasından sonra yönetici kademesindeki birkaç isimle yollarını ayırırken 4,7 milyar dolarlık zarar yazdığını açıkladı.

Bloomberg News’un haberine göre, yatırım bankacılığı şefi Brian Chin Salı günü açıklanacak bir duyuruyla şirketten ayrılacak. Risk Genel Müdürü Lara Warner da diğer birçok müdür ile beraber ayrılacaklar arasında yer alırken CEO Thomas Gottstein görevde kalmaya devam edecek.

Credit Suisse Hisse Satış ve İşlem Müdürü Paul Galietto da banka ile yollarını ayırırken geçiş süreci için Nisan sonuna kadar görevini devam ettirmesi bekleniyor.

Archegos, teminat tamamlama çağrılarını yerine getiremeyip temerrüte düştükten sonra Credit Suisse’in milyarlarca dolar zarar etmesine neden olmuştu. Şirket hasarın önemli boyutlarda olduğunu belirterek, yatırımcıları bu hafta gelişmelerden haberdar edeceğini söyledi.

Daha önce ne olmuştu?

ABD sermaye piyasaları düzenleyicisi SEC, Archegos Capital Management’dan Bill Hwang ve kaldıraçlı işlemleri hakkında bir ön soruşturma başlattı.

SEC’in büyük piyasa hareketleri sonrasında soruşturma başlatması rutin bir süreç olarak görülürken soruşturmanın herhangi bir hata veya suç bulamama ihtimali de var.

Geçen haftalarda belirli pozisyonlarda yaşanan kayıplar yüzünden daha fazla karşılık yatırması talep edilen Bill Hwang, en sonunda ödeyemeyeceği teminat tamamlama çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı. Böylece Goldman Sachs blok satışlar ile Hwang’ın pozisyonlarını kapattı ve ViacomCBS, Baidu ve Tencent Music gibi şirketlerin hisseleri sert düşüş yaşamıştı.

Hwang’a aracılık yapan Nomura ve Credit Suisse gibi kurumlar da hissedarlarını ciddi kayıplar konusunda uyarmıştı.

Hwang, daha önce 2021 yılında SEC tarafından açılan soruşturma sonucunda 60 milyon dolar ceza ödemişti. Şirket Çinli bankalar ile ilgili yasa dışı tüyolar üzerinden işlem gerçekleştirdiği için SEC ve ABD’li savcılar tarafından suçlu bulunmuştu.