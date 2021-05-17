Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf destek paketini açıkladı

Esnafa verilecek destekleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza, 4 milyar 622 milyon lirayı karşılıksız olarak veriyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık" dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."

Kovid-19'la mücadele konusunda Erdoğan, "Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

"Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nakdi ödemelerin tutarı 181 milyar lirayı bulacaktır"

Salgın sürecindeki destekler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak" diye konuştu.

Erdoğan, "Merkezi yönetim bütçesiyle birlikte nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam, haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Esnafa iki grup halinde destek sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.

Erdoğan yapılacak destekleri şöyle sıraladı:

"Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz."

"İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

"Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir"

"Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir."

"Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir."

"Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz."

"Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak."

Erdoğan, "Açıkladığımız alım fiyatları, diğer kamu kurumları için de referans fiyat olacak, farklı fiyatlandırma yapılmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Millete vaat edecek hiçbir şeyi olmayanlar, ülkenin vaktini ve enerjisini kısır çekişmelere, suni gündemlere, proje aktörlere yönlendirme çabası içindedirler. Bu sinsi çırpınışların amacı, salgın sürecini geride bıraktığımızda hiç olmadığımız kadar yakınlaştığımızı göreceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir." dedi.

Erdoğan, "Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, insanımıza zarar veren, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini hatırlatıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz." diye konuştu.

"84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz"

Erdoğan, "Bugün tekrar hatırlatıyorum, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. " dedi.

İsrail hakkında Erdoğan, "Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar, kadınları yerlerde süründürerek öldürecek kadar, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in silah anlaşmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz." dedi.

Erdoğan, "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bir yandan Kudüs'ün mahremiyetine el uzatan diğer yandan Gazze'deki sivilleri insafsızca bombalayan içinde medya gruplarının olduğu devasa bir binayı da bombalayarak yerle bir edenler, işte bu terör devleti İsraildir" dedi.