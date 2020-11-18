Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

umhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında son duruma ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir. Kapalı Maraş'ın sahil kullanımına açılmasını biz de destekliyoruz

Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum. Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz tutumu sebebiyle yeniden konuşulması anlamsız konuları bırakıp yeni gelecek inşası için kolları sıvıyoruz

İzmir depremi

İzmir depremi ülkemize afetler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Afete müdahalede iyi bir sınav verdik. Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'Nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor. 1750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz. Ayrıca belirlenen rezerv alanlarda 3 binin üzerinde konut inşa ederek dağıtacağız. Türkiye genelinde depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesi çalışmalarını hızlandırıyoruz.

Ekonomi ve hukukta reform hazırlığı

Değişim, dinamik bir süreçtir, sürekli yeni adımlar atmayı gerektirir. Yeni reformlarla yolumuza devam etmeyi sürdürüyoruz. Bizim anladığımız ve inandığımız adalet kavramı, yargıyla ilgili olmanın çok ötesinde bir manaya ve işleve sahiptir. Hukukun üstünlüğünü güçlendirecek adımları atmakta kararlıyız. Şayet değişim gerçeğine sırtımızı döner ve üzerimize düşenleri yapmazsak, milletimize karşı görevimizi yerine getirmemiş oluruz

Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla, örgütsel aidiyetleriyle, ucu dışarılara kadar uzanan dayatmalarıyla artık tarih olmuştur.

Salgın sürecinin hızlandırdığı yeni küresel ekonomik mimaride Türkiye'nin önünde açılan fırsat pencerelerini değerlendirmekte kararlıyız. Önümüzdeki günlerde ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla da çalışılarak İnsan Hakları Eylem Planı taslağına son hali verilecek.

Görev değişiklikleri küresel değişimlere uygun şekilde ülkemizde de hukuk ve ekonomide köklü reformlara hazırlandığımız dönemde gerçekleşti

Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek.